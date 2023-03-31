Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц показали ідеальні образи для весняного побачення (фото)

Зіркову пару помітили під час прогулянки в Західному Голлівуді.

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24-річного британського фотографа та кулінара Брукліна Бекхема помітили на побаченні з його дружиною Ніколою Пельтц. Про це пише Daily Mail.

Зіркову пару "зловили" папараці під час прогулянки в Західному Голлівуді. Подружжя трималося за руки, коли вони прибули до шикарного італійського ресторану LAVO, розташованого на знаменитій Сансет Стріп.

28-річна Нікола Пельтц була у витонченому повністю чорному образі з парою сексуальних шкіряних черевиків на платформі. Зірка екрану змоделювала стильну чорну міні-сукню з чорним вініловим кільцевим поясом на талії.

Вихід пари відбувся незабаром після того, як Брукліна висміяли в мережі через "погане" портретне татуювання Ніколи, яке він нещодавно зробив собі на плечі.

Нікола додала до аутфіту чорні напівпрозорі колготки та класичний чорний шкіряний гаманець.

Темне волосся доньки американського мільярдера було укладено наполовину вгору, наполовину розпущено, і вона мала помітний рожевий рум’янець.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Тим часом син Вікторії та Девіда Бекхема був в ошатному білому светрі. Він одягнув чорні штани й ступав тротуаром у чорних шкіряних оксфордах.

Нагадаємо, Бруклін Бекхем дуже нервував перед весіллям з Ніколою Пельтц.

Також Фокус писав про критику нового тату Брукліна Бекхема.