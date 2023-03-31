Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц показали идеальные образы для весеннего свидания (фото)

Звездную пару заметили во время прогулки в Западном Голливуде.

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24-летнего британского фотографа и кулинара Бруклина Бекхэма заметили на свидании с его супругой Николой Пельтц. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную пару "поймали" папарацци во время прогулки в Западном Голливуде. Супруги держались за руки, когда они прибыли в шикарный итальянский ресторан LAVO, расположенный на знаменитом Сансет Стрип.

28-летняя Никола Пельтц была в изящном полностью черном образе с парой сексуальных кожаных ботинок на платформе. Звезда экрана смоделировала стильное черное мини-платье с черным кольцевым виниловым поясом на талии.

Выход пары состоялся вскоре после того, как Бруклина высмеяли в Сети из-за "плохой" портретной татуировки Николы, которую он недавно сделал себе на плече.

Никола добавила к аутфиту черные полупрозрачные колготки и классический черный кожаный кошелек.

Темные волосы дочери американского миллиардера были уложены наполовину вверх, наполовину распущены, и у нее был заметный розовый румянец.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Тем временем сын Виктории и Дэвида Бекхэма был в нарядном белом свитере. Он надел черные штаны и шагал по тротуару в черных кожаных оксфордах.

Напомним, Бруклин Бекхэм очень нервничал перед свадьбой с Николой Пельтц.

Также Фокус писал о критике новой татуировки Бруклина Бекхэма.