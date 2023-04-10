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Стиль життя

Вікторія Бекхем відзначила Великдень на яхті за 6,2 мільйона доларів (фото)

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Фото: Instagram victoriabeckham | Вікторія Бекхем

За словами інсайдерів, її син Бруклін із дружиною Ніколою Пельтц зберуть дві родини разом, щоб відсвяткувати Великдень.

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48-річна британська дизайнерка та співачка Вікторія Бекхем продемонструвала стрункі ноги, відпочиваючи в Маямі на розкішній яхті вартістю 6,2 мільйона доларів.

На фотографії, опублікованій в Instagram-акаунті Вікторії, вона була в чорному топі на бретелях і шортах, закинувши ноги догори. Колишня учасниця гурту "Spice Girl" доповнила образ срібним годинником і сонцезахисними окулярами, а в руках тримала склянку з напоєм, який освіжає.

Вікторія Бекхем Fullscreen
Вікторія Бекхем
Фото: Instagram victoriabeckham

За інформацією таблоїду The Sun, великодня вечеря відбудеться в маєтку Пельтців у Палм-Біч вартістю 94 мільйони доларів. На святкуванні буде присутнє сімейство Бекхемів, а також Бруклін і Нікола, які повернуться з поїздки в Токіо.

Вікторія і Девід Бекхем із дітьми Fullscreen
Вікторія і Девід Бекхем із дітьми
Фото: Instagram victoriabeckham

"Пара провела останні кілька днів у Токіо, але хотіла зібрати обидві родини в Палм-Біч на скромну вечерю великодньої неділі, щоб відзначити їхній перший рік як подружньої пари", — повідомив інсайдер.

Нагадаємо, весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц у Палм-Біч обійшлося в понад три мільйони доларів, а чутки про те, що між Ніколою та її свекрухою Вікторією Бекхем пробігла чорна кішка, поповзли буквально відразу. Подейкують, що Нікола відмовилася шити сукню в майбутньої родички, зробивши вибір на користь більш розкішного та дорогого вбрання. Крім того, місіс Бекхем нібито вкрала в Ніколи весільний танець під пісню Марка Ентоні, кружляючи із сином.

Також Фокус писав, що Вікторія Бекхем показала чотирьох дітей на честь Дня матері.