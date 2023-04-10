Виктория Бекхэм отметила Пасху на яхте за 6,2 миллиона доларов (фото)

По словам источников, ее сын Бруклин с супругой Николой Пельтц соберут две семьи вместе, чтобы отпраздновать Пасху.

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48-летняя британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм продемонстрировала стройные ноги, отдыхая в Майями на роскошной яхте стоимостью 6,2 миллиона долларов.

На фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте Виктории, она была в черном топе на бретелях и подходящих шортах, закинув ноги кверху. Бывшая участница группы "Spice Girl" дополнила образ серебряными часами и солнцезащитными очками, а в руках держала стакан с освежающим напитком.

Виктория Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

По информации таблоида The Sun, пасхальный ужин состоится в особняке Пельтцев в Палм-Бич, стоимостью 94 миллиона долларов. На праздновании будут присутствовать семейство Бекхэмов, а также Бруклин и Никола, которые вернутся из поездки в Токио.

Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми Фото: Instagram victoriabeckham

"Пара провела последние несколько дней в Токио, но хотела собрать обе семьи в Палм-Бич на скромный ужин в пасхальное воскресенье, чтобы отметить их первый год в качестве супружеской пары", — сообщил инсайдер.

Напомним, свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц в Палм-Бич обошлась в более чем три миллиона долларов, а слухи о том, что между Николой и ее свекровью Викторией Бекхэм пробежала черная кошка, поползли буквально сразу. Поговаривают, что Никола отказалась шить платье у будущей родственницы, сделав выбор в пользу более роскошного и дорогого наряда. Кроме того, миссис Бекхэм якобы украла у Николы свадебный танец под песню Марка Энтони, закружившись с сыном.

Также Фокус писал, что Виктория Бекхэм показала четверых детей в честь Дня матери.