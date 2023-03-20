Виктория Бекхэм показала четверых детей в честь Дня матери (фото)

Виктория и Дэвид Бекхэм воспитывают четырех наследников.

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48-летняя британская певица Виктория Бекхэм показала своих детей ко Дню матери. Семейными снимками супруга Дэвида Бекхэма поделилась в Instagram-аккаунте.

"Я чувствую себя счастливой каждый день быть мамой. Я вас всех так сильно люблю", — обратилась к наследникам звезда сцены и дизайнер.

Бывшая участница группы "Spice Girl" воспитывает четырех детей с мужем Дэвидом Бекхэмом: Бруклин, 24, Ромео, 20, Круз, 18 и Харпер, 11. Виктория добавила снимки каждого из них.

Виктория Бекхэм с детьми

Многодетная мама добавила: "Вы заставляете меня улыбаться каждый день и гордиться больше, чем вы могли бы представить. @davidbeckham, что я могу сказать….. Вы действительно наше все. Мы сделали такую хорошую работу, я так горжусь нами!! Я люблю вас !!"

Первое фото в посте – селфи с дочерью Харпер, которая улыбается на камеру, а Виктория целует ее в щеку. Один фанат быстро прокомментировал: "Кто-то, пожалуйста, скажите мне, как Ви Би выглядит так же молодо, как Харпер". Другой фанат добавил: "Такая милая! Харпер выглядит так же, как ее мама".

Другое изображение показывает улыбку звезды, которую редко можно увидеть, когда она улыбается с зубами на архивном селфи в зеркале с сыном Крузом. Пара позирует в белых халатах и улыбается друг другу.

Также мама четырех показала фото с Бруклином и Ромео.

Виктория Бекхэм с сыном Бруклином Фото: Instagram victoriabeckham

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм показали, как вместе готовятся к лету.

Также Фокус писал о запуске Дэвидом Бекхэмом собственного бренда алкогольных напитков.