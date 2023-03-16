Виктория и Дэвид Бекхэм показали, как вместе занимаются спортом (видео)

Звездная пара организовала спортзал в домашних условиях.

Related video

48-летняя британская певица Виктория Бекхэм показала, как они с мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом занимаются вместе спортом в домашних условиях. Семейным видео звезда сцены и дизайнер поделилась в своем Instagram.

В милом ролике многодетные родители лежат на полу, держатся за руки и качают нижний пресс.

"Хорошего понедельника в четверг! Плейлист — мужа", — подписала видео жена легендарного футболиста.

Для занятия спортом дома Виктория Бекхэм выбрала черный топ и лосины, добавив к спортивному аутфиту белые кроссовки. Тем временем многодетный отец был одет в темную кепку и шорты.

Виктория и Дэвид Бекхэм

Британская певица и знаменитый футболист поженились в 1999 году. Тогда же родился первый совместный сын звездной пары – Бруклин. Сейчас Виктория и Дэвид Бекхэм воспитывают четырех потомков — трех сыновей и дочь Харпер. Они часто делятся семейными трогательными кадрами в соцсетях.

А старший сын супругов уже строит свою семью, ведь в апреле 2022 года женился на американской актрисе Николе Пельтц и переехал жить в США.

Напомним, Дэвид Бекхэм запускает свой бренд алкогольных напитков.

Также Фокус писал о секретах эффективной диеты от тренера Дэвида Бекхэма.