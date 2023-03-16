Виктория и Дэвид Бекхэм показали, как вместе занимаются спортом (видео)
Звездная пара организовала спортзал в домашних условиях.
48-летняя британская певица Виктория Бекхэм показала, как они с мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом занимаются вместе спортом в домашних условиях. Семейным видео звезда сцены и дизайнер поделилась в своем Instagram.
В милом ролике многодетные родители лежат на полу, держатся за руки и качают нижний пресс.
"Хорошего понедельника в четверг! Плейлист — мужа", — подписала видео жена легендарного футболиста.
Для занятия спортом дома Виктория Бекхэм выбрала черный топ и лосины, добавив к спортивному аутфиту белые кроссовки. Тем временем многодетный отец был одет в темную кепку и шорты.
Британская певица и знаменитый футболист поженились в 1999 году. Тогда же родился первый совместный сын звездной пары – Бруклин. Сейчас Виктория и Дэвид Бекхэм воспитывают четырех потомков — трех сыновей и дочь Харпер. Они часто делятся семейными трогательными кадрами в соцсетях.
А старший сын супругов уже строит свою семью, ведь в апреле 2022 года женился на американской актрисе Николе Пельтц и переехал жить в США.
Напомним, Дэвид Бекхэм запускает свой бренд алкогольных напитков.
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