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Стиль життя

Вікторія та Девід Бекхем показали, як разом займаються спортом (відео)

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Фото: Getty Images | Вікторія та Девід Бекхем

Зіркова пара організувала спортзал у домашніх умовах.

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48-річна британська співачка Вікторія Бекхем показала, як вони з чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом, займаються разом спортом в домашніх умовах. Сімейним відео зірка сцени та дизайнерка поділилася у своєму Instagram.

У милому ролику багатодітні батьки лежать на підлозі, тримаються за руки та качають нижній прес.

"Гарного понеділка у четвер! Плейлист — чоловіка", — підписала відео дружина легендарного футболіста.

Для заняття спортом вдома Вікторія Бекхем обрала чорний топ та лосини, додавши до спортивного аутфіту білі кросівки. Тим часом багатодітний батько був одягнутий у темну кепку та шорти.

Вікторія та Девід Бекхем

Британська співачка та знаменитий футболіст одружилися у 1999 році. Тоді ж народився перший спільний син зіркової пари — Бруклін. Наразі Вікторія та Девід Бекхем виховують чотирьох нащадків — трьох синів та доньку Гарпер. Вони часто діляться сімейними зворушливими кадрами в соцмережах.

А старший син подружжя вже будує свою родину, адже у квітні 2022 одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц та переїхав жити у США.

Нагадаємо, Девід Бекхем запускає власний бренд алкогольних напоїв.

Також Фокус писав про секрети ефективної дієти від тренерки Девіда Бекхема.