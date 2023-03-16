Вікторія та Девід Бекхем показали, як разом займаються спортом (відео)
Зіркова пара організувала спортзал у домашніх умовах.
48-річна британська співачка Вікторія Бекхем показала, як вони з чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом, займаються разом спортом в домашніх умовах. Сімейним відео зірка сцени та дизайнерка поділилася у своєму Instagram.
У милому ролику багатодітні батьки лежать на підлозі, тримаються за руки та качають нижній прес.
"Гарного понеділка у четвер! Плейлист — чоловіка", — підписала відео дружина легендарного футболіста.
Для заняття спортом вдома Вікторія Бекхем обрала чорний топ та лосини, додавши до спортивного аутфіту білі кросівки. Тим часом багатодітний батько був одягнутий у темну кепку та шорти.
Британська співачка та знаменитий футболіст одружилися у 1999 році. Тоді ж народився перший спільний син зіркової пари — Бруклін. Наразі Вікторія та Девід Бекхем виховують чотирьох нащадків — трьох синів та доньку Гарпер. Вони часто діляться сімейними зворушливими кадрами в соцмережах.
А старший син подружжя вже будує свою родину, адже у квітні 2022 одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц та переїхав жити у США.
Нагадаємо, Девід Бекхем запускає власний бренд алкогольних напоїв.
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