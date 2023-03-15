Тренерка Девіда Бекхема розповіла п'ять секретів ефективної дієти

Шона Вертью, яка привчила знаменитого футболіста до йоги, каже, що важливо не те, що ви їсте, а те, як ви їсте і як думаєте.

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Шона Вертью, знаменита тренерка з Австралії, яка привчила Девіда Бекхема до йоги, поділилася п'ятьма правилами дієти, яких, як вона запевняє, достатньо, щоб бути стрункими та підтягнутими. Про це пише Daily Mail.

Шона каже, що для схуднення важливо не те, що ви їсте протягом дня, а те, як ви їсте, що справді впливає на вашу статуру.

47-річний Девід Бекхем перебуває в чудовій формі Фото: Instagram davidbeckham

За її словами, потрібно перестати так сильно зосереджуватися на тому, що лежить на тарілці, а натомість подумати про п'ять важливих "стовпів харчування для кращих і довгострокових результатів".

1. Враховуйте свій емоційний стан

Хоча багато хто з нас думає, що наше самопочуття практично не впливає на те, що ми їмо, насправді все навпаки.

Наш емоційний стан дуже впливає на рівень голоду, і ви побачите це щоразу, коли їстимете, щоб відволіктися від неприємних думок і почуттів.

Секрет правильного харчування та хорошого самопочуття полягає в тому, щоб навчитися їсти тільки тоді, коли ви голодні, а не для того, щоб відволіктися.

Шона Вертью — тренерка Девіда Бекхема Фото: Instagram Shona Vertue

"Коли ви хочете поїсти, запитайте себе, чи справді перекус виправить вашу ситуацію, чи є найкращий вибір, який відповідає довгостроковому рішенню", — каже Шона.

За її словами, їсти потрібно в спокійному стані, а не коли вас долає стрес, бо це має "негативні наслідки для наших травних ферментів".

2. Заспокоїти нервову систему перед їдою

І друга порада має прямий стосунок до першої. Перш ніж сідати за стіл, потрібно переконатися, що ви спокійні.

"Надмірний стрес негативно впливає на наші травні ферменти, тому ми повинні зробити кілька глибоких вдихів, щоб заспокоїти нервову систему перед їжею", — каже Шона.

Ви повинні пережовувати кожен шматок або навіть ковток 5–10 разів, що сприяє насиченню.

І явно не варто їсти перед телевізором, тому що тоді ви точно з'їсте зайвого або, навпаки, встанете з-за столу голодними.

Натомість вона рекомендує сісти за стіл і зосередитися на тому, що ви їсте, щоб переконатися, що ви повною мірою насолодитеся їжею.

3. Ні в чому собі не відмовляйте

Швидше за все, особистий тренер і численні статті з порадами заборонять вам вживати такі продукти як цукор і алкоголь. Але, на думку Шони, це докорінно неправильно. Не можна думати про ті чи інші продукти, як про "хороші" або про "погані".

Тренерка Девіда Бекхема рекомендує не відмовляти собі в задоволенні Фото: Instagram Shona Vertue

"Їжа має приносити задоволення, а не використовуватися як інструмент покарання чи нагороди", — сказала вона.

Насправді, ті, хто думає про їжу як про хорошу чи погану, часто страждають від компульсивного переїдання та зайвої ваги.

4. Будуйте кожен прийом їжі на основі білка

Білок — основа для відновлення м'язів, і вік дозволяє швидше відчути ситість.

"Споживання білка потрібне не тільки для збереження м'язової маси, хоча це дуже важливо для всіх нас; це також необхідно для багатьох процесів в організмі, від вироблення травних ферментів до виробництва гормонів, імунної та когнітивної функцій", — за словами тренерки, якщо формувати своє харчування навколо того чи іншого джерела білка, то це гарантія того, що ми отримаємо необхідні амінокислоти, які потрібні нашому тілу для функціонування та процвітання.

Джерело білка має бути розміром із долоню, і його кількість можна трохи збільшувати з кожним прийомом їжі.

5. Не забувайте про клітковину

І хоч білок, безумовно, дуже важливий, не менш важлива і клітковина, яку тренер називає "непоміченим героєм нашої травної системи".

"Клітковина — це неперетравний вуглевод, який допомагає нам підтримувати здоров'я кишечника" — вона радить вживати до 30 грамів клітковини під час кожного прийому їжі.

У її інтерпретації – це дві чашки шпинату з яйцями на сніданок, дві жмені чорниці під час перекушування та дві чашки сирих овочів в обідньому салаті.

А на вечерю вона з'їдає чашку броколі з білком та трохи солодкої картоплі з якоюсь крупою, наприклад, рисом басматі.

Клітковина повинна бути включена в кожен прийом їжі та закусок, щоб підтримувати почуття ситості та регулювати роботу кишечника.

Шона рекомендує розглядати "їжу як паливо" і думати про те, що "найкраще наситить ваше тіло, розум і душу на наступний день".

І саме тому, коли ваша душа вимагатиме шматочок шоколадного торта, або келих мартіні, то не варто собі в цьому відмовляти. Головне, не з'їдати більше, ніж нагадує розум.

Ми не повинні позбавляти себе смачних речей, коли вони нам потрібні. Тому що якщо постійно себе обмежувати, то рано чи пізно станеться зрив.

Шона Вертью — тренер Девіда Бекхема Фото: Instagram Shona Vertue Шона Вертью — тренер Девіда Бекхема Фото: Instagram Shona Vertue

Але, крім здорового харчування, не варто забувати і про фізичні навантаження. Програма тренувань Шони включає щоденну медитацію, підняття ваги чотири рази на тиждень, високоінтенсивні кардіотренування двічі на тиждень і короткий сеанс йоги перед сном.

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