Тренер Дэвида Бекхэма рассказала пять секретов эффективной диеты

Шона Вертью, которая приучила знаменитого футболиста к йоге, говорит, что важно не то, что вы едите, а то, как вы едите и как думаете.

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Шона Вертью, знаменитый тренер из Австралии, которая приучила Дэвида Бекхэма к йоге, поделилась пятью правилами диеты, которых, как она уверяет, будет достаточно, чтобы выглядеть стройными и подтянутыми. Об этом пишет Daily Mail.

Шона говорит, что для похудения важно не то, что вы едите в течение дня, а то, как вы едите, что действительно влияет на ваше телосложение.

47-летний Дэвид Бекхэм находится в отличной форме Фото: Instagram davidbeckham

По ее словам нужно перестать так сильно сосредотачиваться на том, что лежит на тарелке, а вместо этого подумать о пяти важных "столпах питания для лучших и долгосрочных результатов".

1. Учитывайте свое эмоциональное состояние

Хотя многие из нас думают, что наше самочувствие практически не влияет на то, что мы едим, на самом деле все наоборот.

Наше эмоциональное состояние оказывает большое влияние на уровень голода, и вы увидите это всякий раз, когда будете есть, чтобы отвлечься от неприятных мыслей и чувств.

Секрет правильного питания и хорошего самочувствия заключается в том, чтобы научиться есть только тогда, когда вы голодны, а не затем, чтобы отвлечься.

Шона Вертью - тренер Дэвида Бекхэма Фото: Instagram Shona Vertue

"Когда вы хотите поесть, спросите себя, действительно ли перекус исправит" вашу ситуацию или есть лучший выбор, который соответствует долгосрочному решению", — говорит Шона.

По ее словам, есть нужно в спокойном состоянии, а не когда вас одолевает стресс, потому что это имеет "негативные последствия для наших пищеварительных ферментов".

2. Успокоить нервную систему перед едой

И второй совет имеет прямое отношение к первому. Прежде, чем садиться за стол, нужно удостовериться, что вы спокойны.

"Чрезмерный стресс оказывает негативное влияние на наши пищеварительные ферменты, поэтому мы должны сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить нервную систему перед едой", — говорит Шона.

Вы также должны пережевывать каждый кусок, или даже глоток 5–10 раз, что способствует насыщению.

И явно не стоит есть перед телевизором, потому что тогда вы точно или съедите лишнего, или напротив, встанете из-за стола голодными.

Вместо этого она рекомендует сесть за стол и сосредоточиться на том, что вы едите, чтобы убедиться, что вы в полной мере насладитесь едой.

3. Ни в чем себе не отказывайте

Скорей всего личный тренер и многочисленные статьи с советами запретят вам употреблять такие продукты, как сахар и алкоголь. Но по мнению Шоны, это в корне неправильно. Нельзя думать о тех, или иных продуктах, как о "хороших" или о "плохих".

Тренер Дэвида Бекхэма рекомендует не отказывать себе в удовольствиях Фото: Instagram Shona Vertue

"Еда должна доставлять удовольствие, а не использоваться в качестве инструмента наказания или награды", — сказала она.

На самом деле, те, кто думает о еде как о хорошей или плохой, часто страдают от компульсивного переедания и лишнего веса.

4. Стройте каждый прием пищи на основе белка

Белок – основа для восстановления мышц и он позволяет быстрее почувствовать себя сытым.

"Потребление белка нужно не только для сохранения мышечной массы, хотя это очень важно для всех нас; это также необходимо для многих процессов в организме, от выработки пищеварительных ферментов до производства гормонов, иммунной и когнитивной функций", — по словам тренера, если формировать свое питание вокруг того, или иного источника белка, то это гарантия того, что мы получим необходимые аминокислоты, которые нужны нашему телу для функционирования и процветания.

Источник белка должен быть размером с ладонь и его количество можно немного увеличивать с каждым приемом пищи.

5. Не забывайте о клетчатке

И хоть белок, безусловно, очень важен, не менее важна и клетчатка, которую тренер называет "незамеченным героем нашей пищеварительной системы".

"Клетчатка — это неперевариваемый углевод, который помогает нам поддерживать здоровье кишечника" – она советует употреблять до 30 граммов клетчатки во время каждого приема пищи.

В ее интерпретации – это две чашки шпината с яйцами на завтрак, две горсти черники во время перекуса и две чашки сырых овощей в обеденном салате.

А на ужин она съедает чашку брокколи с белком и немного сладкого картофеля с какой-то крупой, например, рисом басмати.

Клетчатка должна быть включена в каждый прием пищи и закусок, чтобы поддерживать чувство сытости и регулировать работу кишечника.

Шона рекомендует рассматривать "еду как топливо" и думать о том, что "лучше всего напитает ваше тело, разум и душу на предстоящий день".

И именно поэтому, когда ваша душа потребует кусочек шоколадного торта, или бокал мартини, то не стоит себе в этом отказывать. Главное, не съедать больше, чем подсказывает разум.

Мы не должны лишать себя вкусных вещей, когда они нам требуются. Потому что если постоянно себя ограничивать, то рано или поздно случится срыв.

Шона Вертью - тренер Дэвида Бекхэма Фото: Instagram Shona Vertue Шона Вертью - тренер Дэвида Бекхэма Фото: Instagram Shona Vertue

Но кроме здорового питания, не стоит забывать и про физические нагрузки. Программа тренировок Шоны включает в себя ежедневную медитацию, поднятие тяжестей четыре раза в неделю, высокоинтенсивные кардиотренировки два раза в неделю и короткий сеанс йоги перед сном.

Напомним, ранее шеф-повар голливудской знаменитости Криса Хемсворта рассказал о секретах его чудо-диеты.