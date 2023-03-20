Вікторія Бекхем показала чотирьох дітей в честь Дня матері (фото)

Вікторія та Девід Бекхем виховують чотирьох спадкоємців.

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48-річна британська співачка Вікторія Бекхем показала своїх дітей до Дня матері. Сімейними знімками дружина Девіда Бекхема поділилася в Instagram-акаунті.

"Я почуваюся щасливою щодня бути мамою. Я вас усіх так сильно люблю", — звернулася до спадкоємців зірка сцени та дизайнерка.

Колишня учасниця гурту "Spice Girl" виховує чотирьох дітей з чоловіком Девідом Бекхемом; Бруклін, 24, Ромео, 20, Круз, 18, і Гарпер, 11. Вікторія додала знімки кожного з них.

Вікторія Бекхем з дітьми

Багатодітна мама додала: "Ви змушуєте мене посміхатися щодень і пишатися більше, ніж ви могли б уявити. @davidbeckham, що я можу сказати ….. Ви дійсно наше все. Ми зробили таку хорошу роботу, я так пишаюся нами!! Я люблю вас!!"

Перше фото в пості — селфі з донькою Гарпер, яка посміхається на камеру, а Вікторія цілує її в щоку. Один фанат швидко прокоментував: "Хтось, будь ласка, скажіть мені, як Ві Бі виглядає так само молодо, як Гарпер". Інший фанат додав: "Така мила! Гарпер виглядає так само, як її мама".

Інше зображення показує посмішку зірки, яку рідко можна побачити, коли вона посміхається із зубами на архівному селфі в дзеркалі із сином Крузом. Пара позує в білих халатах і посміхається одне одному.

Також мама чотирьох показала фото з Брукліном та Ромео.

Вікторія Бекхем із сином Брукліном Фото: Instagram victoriabeckham

Нагадаємо, Вікторія та Девід Бекхеми показали, як разом готуються до літа.

Також Фокус писав про запуск Девідом Бекхемом власного бренду алкогольних напоїв.