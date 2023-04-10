Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отметили первую годовщину бракосочетания (фото)

Американская актриса и сын звездных супругов Бекхэм поженились в апреле 2022 года.

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24-летний британский повар и фотограф Бруклин Бекхэм поздравил свою жену Николу Пельтц с первой годовщиной их брака.

"Сегодня 1 год, как я женился на своей лучшей подруге хх я самый счастливый человек, что могу называть тебя своей женой х ты мое все, и я самый счастливый человек на земле, что могу каждое утро просыпаться рядом с твоим прекрасным лицом х вот еще много лет, крошка", — подписал фото поцелуя с возлюбленной сын Виктории и Дэвида Бекхэмов.

"Я так тебя люблю!! 🥹🥹🥹 это так мило!!! Мне нравится быть твоей женой 💖💖💖💖", — ответила в комментариях 28-летняя Никола.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

На своей странице в соцсети американская актриса также оставила слова поздравлений мужу.

"Не могу поверить, что прошел год с тех пор, как я шла к проходу 🥹 Я так тебя люблю, крошка. Мне нравится быть твоей женой. Я не могла представить свою жизнь без тебя 💘 ты все, о чем мечтала, и я так счастлива, что живу с тобой. Сегодня было так удивительно праздновать с нашими семьями! Надеюсь, у всех была прекрасная Пасха!" — обратилась к Бруклину Бекхэму его возлюбленная.

Звездные супруги отпраздновали первую годовщину брака в кругу родных и близких. А на праздничном столе был белый торт с фотографиями влюбленных.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Напомним, Виктория Бекхэм отпраздновала Пасху 2023 на яхте за 6,2 млн долларов.

Также Фокус писал об идеальных образах для весеннего свидания 2023, которые ранее показали Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц.