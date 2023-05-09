Меган Маркл надела часы Cartier принцессы Дианы на прогулку (фото)

Меган Маркл, возможно, и пропустила коронацию короля Чарльза III, но она по-прежнему отдает дань королевской семье.

На выходных Меган Маркл была замечена на прогулке недалеко от ее дома в Монтесито, штат Калифорния. Ее мужа принца Гарри и детей с ней не было. Об этом пишет PageSix.

Для выхода 41-летняя герцогиня Сассекская надела черную майку, леггинсы и куртку темно-зеленого цвета J.Crew. Свой образ она дополнила шляпой, банданой на шее, солнцезащитными очками Victoria Beckham и множеством украшений.

В частности, Маркл носила часы Cartier своей покойной свекрови принцессы Дианы (22 500 долларов), а также теннисный браслет с бриллиантами Bentley & Skinner, который, как полагают, Чарльз подарил своей покойной бывшей жене. Браслет явно имеет значение для Меган, так как она надевала его на многие важные мероприятия. Кроме того, два бриллианта из аксессуара были использованы для создания помолвочного кольца Маркл в 2017 году.

Помимо сентиментальных украшений, мать двоих детей приобрела браслет Cartier Love (7350 долларов) и теннисный браслет Jennifer Meyer (3000 долларов). На ней также было колье May Brenner x Abigail Spencer "The Clarity Retreat".

Напомним, королевская семья искренне обрадовалась отсутствию Меган Маркл на коронации.

Также Фокус писал, королевские фанаты пошутили, что Меган Маркл тайком пробралась на коронацию Чарльза ІІІ.