Подруга королевы Елизаветы и "незаметная героиня". Кто такая леди Огилви с коронационного снимка

Принцесса Александра является двоюродной сестрой покойной королевы, она была ее подружкой невесты и ее ближайшей подругой.

На коронационной фотографии короля Чарльза с членами семьи появилась пожилая дама, которую не все узнали. Степень ее родства с королевской семьей явно высока, раз она позировала с королем и королевой, а также наследником престола. Но леди Огилви долгие годы осталась не слишком заметной. Кто она такая, написал Daily Mail.

86-летняя принцесса Александра, леди Огилви, была подружкой невесты на свадьбе королевы Елизаветы в 1947 году и долгое время оставалась ее близкой подругой. На фото 86-летняя принцесса Александра стоит между принцем Эдвардом и его женой Софи, герцогом и герцогиней Эдинбургскими, которые поддерживали ее под руки.

Официальный коронационный портрет Фото: Getty Images

Принцесса Александра более шести десятилетий незаметно посещала тысячи королевских мероприятий. Ее даже прозвали "незаметной героиней"королевской семьи.

Леди Огилви занимает 56-е место в очереди на трон, но она стала неотъемлемой частью королевской семьи.

Ее отец — Джордж, герцог Кентский, один из младших братьев Георга VI, а бывший король был одним из ее крестных родителей. Ее матерью была принцесса Греции и Дании Марина.

Королевский биограф Хьюго Викерс сказал The Telegraph: "Если бы вы были королевским наблюдателем, стоящим на улице, вы бы больше не хотели видеть никого, кроме нее. Она своего рода национальное достояние. Она настоящая: самая королевская из всех".

Отец принцессы Александры был очень скандальной личностью. Хоть он был женат и у него было трое детей, было известно о его многочисленных романах, причем, как с мужчинами, так и с женщинами. Среди его возлюбленных были актриса Джесси Мэттьюс и даже Луи Фердинанд Прусский. О его жизни был снят документальный фильм The Queen’s Lost Uncle. А его скандальная личная жизнь описана в романе Джефри Коррика "Африканские ночи" 2004 года.

Погиб он также при загадочных обстоятельствах. Его самолет разбился в горах Шотландии в 1942 году, когда он направлялся в Исландию. Ходили слухи о том, что герцог Кентский был шпионом и его таким образом ликвидировали. Хотя самой вероятной версией была та, что самолет просто не успел набрать высоту и зацепился за скалы.

После его смерти его жене пришлось продать большую часть имущества, так как содержать особняк и виллу в Белгравии она больше не могла.

Но это не помешало дружбе Александры и Елизаветы. Та была подружкой невесты на свадьбе будущей королевы и исправно исполняла обязанности члена королевской семьи. Она даже в 1961 году посетила Японию, помогая восстановить дипломатические отношения после Второй мировой войны.

Королева Елизавета и принцесса Александра Фото: The Royal Family

Среди ее женихов был пасынок "отца" Джеймса Бонда Ян Флеминг. Однако она вышла замуж за достопочтенного Ангуса Огилви, сына связанных с королевской семьей графов Эйрли.

Они поженились в Вестминстерском аббатстве после бала Виндзорском замке, а медовый месяц провели в королевском поместье Биркхолл.

Трансляция свадьбы принцессы Александры

Трансляцию свадьбы, которая состоялась 24 апреля 1963 года, посмотрело около 200 миллионов человек. А свадьбу посетили все члены королевской семьи.

Принцесса Александра представляла королеву Елизавету в Нигерии, когда та в 1960 году стала независимой от Великобритании, а также в Канаде, Таиланде, Норвегии, Италии, Гибралтаре и прочих странах.

Она является почетным членом многих медицинских университетов в Великобритании и за границей. Леди Огилви является покровителем Английской Национальной Оперы, Лондонского филармонического хора, Лондонской академии искусства и музыки и президентом всемирного фонда дикой природы Великобритании.

В 2003 году она была награждена Орденом Подвязки, а в 2016 году отпраздновала 80-летие в Букингемском дворце.

Ее старший сын, Джеймс Огилви, работает ландшафтным дизайнером и дружит с принцем Эдвардом. А ее дочь Марина является крестницей короля Чарльза.

Ее внучка Флора Огилви, арт-куратор, вышла замуж за шведского финансиста Тимоти Вестерберга в сентябре 2020 года, а когда ограничения Covid были сняты, отпраздновали свадьбу, на которой присутствовали члены королевской семьи.

Напомним, ранее стало известно, какое особенное колье выбрала Кейт Миддлтон для коронации короля Чарльза, и как выглядело ее платье.