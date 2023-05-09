Подруга королевы Елизаветы и "незаметная героиня". Кто такая леди Огилви с коронационного снимка
Принцесса Александра является двоюродной сестрой покойной королевы, она была ее подружкой невесты и ее ближайшей подругой.
На коронационной фотографии короля Чарльза с членами семьи появилась пожилая дама, которую не все узнали. Степень ее родства с королевской семьей явно высока, раз она позировала с королем и королевой, а также наследником престола. Но леди Огилви долгие годы осталась не слишком заметной. Кто она такая, написал Daily Mail.
86-летняя принцесса Александра, леди Огилви, была подружкой невесты на свадьбе королевы Елизаветы в 1947 году и долгое время оставалась ее близкой подругой. На фото 86-летняя принцесса Александра стоит между принцем Эдвардом и его женой Софи, герцогом и герцогиней Эдинбургскими, которые поддерживали ее под руки.
Принцесса Александра более шести десятилетий незаметно посещала тысячи королевских мероприятий. Ее даже прозвали "незаметной героиней"королевской семьи.
Леди Огилви занимает 56-е место в очереди на трон, но она стала неотъемлемой частью королевской семьи.
Ее отец — Джордж, герцог Кентский, один из младших братьев Георга VI, а бывший король был одним из ее крестных родителей. Ее матерью была принцесса Греции и Дании Марина.
Королевский биограф Хьюго Викерс сказал The Telegraph: "Если бы вы были королевским наблюдателем, стоящим на улице, вы бы больше не хотели видеть никого, кроме нее. Она своего рода национальное достояние. Она настоящая: самая королевская из всех".
Отец принцессы Александры был очень скандальной личностью. Хоть он был женат и у него было трое детей, было известно о его многочисленных романах, причем, как с мужчинами, так и с женщинами. Среди его возлюбленных были актриса Джесси Мэттьюс и даже Луи Фердинанд Прусский. О его жизни был снят документальный фильм The Queen’s Lost Uncle. А его скандальная личная жизнь описана в романе Джефри Коррика "Африканские ночи" 2004 года.
Погиб он также при загадочных обстоятельствах. Его самолет разбился в горах Шотландии в 1942 году, когда он направлялся в Исландию. Ходили слухи о том, что герцог Кентский был шпионом и его таким образом ликвидировали. Хотя самой вероятной версией была та, что самолет просто не успел набрать высоту и зацепился за скалы.
После его смерти его жене пришлось продать большую часть имущества, так как содержать особняк и виллу в Белгравии она больше не могла.
Но это не помешало дружбе Александры и Елизаветы. Та была подружкой невесты на свадьбе будущей королевы и исправно исполняла обязанности члена королевской семьи. Она даже в 1961 году посетила Японию, помогая восстановить дипломатические отношения после Второй мировой войны.
Среди ее женихов был пасынок "отца" Джеймса Бонда Ян Флеминг. Однако она вышла замуж за достопочтенного Ангуса Огилви, сына связанных с королевской семьей графов Эйрли.
Они поженились в Вестминстерском аббатстве после бала Виндзорском замке, а медовый месяц провели в королевском поместье Биркхолл.
Трансляцию свадьбы, которая состоялась 24 апреля 1963 года, посмотрело около 200 миллионов человек. А свадьбу посетили все члены королевской семьи.
Принцесса Александра представляла королеву Елизавету в Нигерии, когда та в 1960 году стала независимой от Великобритании, а также в Канаде, Таиланде, Норвегии, Италии, Гибралтаре и прочих странах.
Она является почетным членом многих медицинских университетов в Великобритании и за границей. Леди Огилви является покровителем Английской Национальной Оперы, Лондонского филармонического хора, Лондонской академии искусства и музыки и президентом всемирного фонда дикой природы Великобритании.
В 2003 году она была награждена Орденом Подвязки, а в 2016 году отпраздновала 80-летие в Букингемском дворце.
Ее старший сын, Джеймс Огилви, работает ландшафтным дизайнером и дружит с принцем Эдвардом. А ее дочь Марина является крестницей короля Чарльза.
Ее внучка Флора Огилви, арт-куратор, вышла замуж за шведского финансиста Тимоти Вестерберга в сентябре 2020 года, а когда ограничения Covid были сняты, отпраздновали свадьбу, на которой присутствовали члены королевской семьи.
Напомним, ранее стало известно, какое особенное колье выбрала Кейт Миддлтон для коронации короля Чарльза, и как выглядело ее платье.