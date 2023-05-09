Шакира вспомнила Жерара Пике в своей речи (видео)

После скандального расставания артистка переехала с двумя сыновьями в Майами.

46-летняя колумбийская певица Шакира вспомнила в своей речи бывшего бойфренда Жерара Пике.

Артистку признали женщиной года по версии Billboard Latinas. И во время вручения награды мама двоих выступила с короткой речью, в которой между словами вспомнила отца своих детей, испанского футболиста Жерара Пике, с которым она разошлась летом 2022 на фоне слухов об изменах спортсмена.

"Не так важно, верен кто-то тебе или нет. Главное — то, что ты продолжаешь быть верным себе. Когда я чувствовала себя потерянной, именно музыка вернула меня на правильный путь. В жизни каждой женщины наступает время, когда она больше не зависит от того, кто любит или принимает ее такой, как она есть", — начала 46-летняя колумбийская знаменитость, которая недавно переехала с сыновьями в Майами.

По словам певицы, поиск другого человека сменяется поиском себя, а желание быть совершенным сменяется желанием быть настоящим.

"Женщины гораздо сильнее, чем мы думаем. Каждая прошла через поиск внимания или одобрения со стороны других. Это произошло и со мной", — призналась бывшая возлюбленная Пике.

Шакира

От звездного союза подрастают двое сыновей — Саша и Милан. Они время от времени принимают участие в спортивных соревнованиях, следуя примеру своего знаменитого отца.

Шакира и Жерар Пике с сыновьями Фото: Getty Images

Напомним, Шакира увезла своих двух наследников на острова перед переездом на другой материк.

Также Фокус писал о новом вероятном романе Шакиры с Томом Крузом.