49-летняя Хайди Клум поделилась снимками топлес (фото)

Знаменитость показала, как принимает солнечные ванны.

49-летняя немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум поделилась снимками топлес. Откровенные фото звезда подиумов показала своим подписчикам в Instagram.

Многодетная мама отдыхала и принимала солнечные ванны, практически полностью оголившись. Хайди оставила на себе золотую подвеску и темные солнцезащитные очки. Волосы немецкая знаменитость оставила распущенными.

"…. и это был понедельник 😎☀️ 👙❤️", — подписала карусель фото топ-модель.

Отметим, что комментарии к новой публикации Клум закрыла, а количество лайков сделала недоступными.

Хайди Клум

Уже 1 июня 2023 Хайди Клум исполнится 50 лет. Модель часто демонстрирует свою фигуру: и во время публичных выходов, и на личных фото. Ее дочь Лени пошла по стопам звездной матери и активно строит карьеру в модельной индустрии. Недавно она даже снялась вместе с Хайди в рекламном кампейне нижнего белья.

Напомним, Хайди Клум вышла на публику в компании другого мужчины.

Также Фокус писал об обвинениях Хайди Клум в монетизации материнства после откровенной съемки с дочерью.