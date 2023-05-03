49-летняя Хайди Клум позирует в кружевном белье вместе со своей 18-летней дочерью

Хайди и Лени Клум уже не в первый раз снимаются вместе в рекламе нижнего белья.

Related video

49-летняя немецкая супермодель, телеведущая и актриса Хайди Клум поделилась в своем Instagram новыми снимками с 18-летней дочерью Лени. На фотографиях они позируют в кружевном белье последней рекламной кампании Intimissimi.

Хайди продемонстрировала свою невероятную фигуру в фиолетовом нижнем белье с белым кружевом. В то время как Лени была в белом комплекте белья.

В рамках продвижения рекламного кампейна Intimissimi, Хайди призвала людей отмечать их на фото, если они увидят их на рекламных щитах.

"Yiiiipppppiiiiiiiii, наша новая кампания @intimissimiofficial уже здесь. Вы можете найти #theartofitalianlingerie онлайн и во всех магазинах Intimissimi. Если вы увидите меня и @leniklum на рекламных щитах по всей Германии, отметьте нас, и мы поделимся нашими фаворитами в наших историях!", — написала Хайди под серией фото.

Накануне Хайди Клум поделилась пикантным снимком из лондонского отеля The Dorchester. На фото супермодель позировала в белом халате, сидя на краю ванны. В подписи она отметила, что до ее 50-летия остался один месяц.

Напомним, Хайди Клум похвалила свою дочь за то, что она совмещает расцветающую модельную карьеру с учебой.

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум и ее муж Том Каулитц поделились обнаженными фото в честь четвертой годовщины брака.