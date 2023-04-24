Хайди Клум в роскошном мини появилась на Coachellа в компании другого мужчины

Немка "отрывалась" на фестивале по-полной.

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49-летняя немецкая супермодель, телеведущая и актриса Хайди Клум посетила музыкальный фестиваль Coachella, появившись там в просто роскошном ансамбле.

Судья шоу "Следующая топ-модель Германии" была одета в синее цветочное мини-платье с узором, в котором также были оттенки белого, золотого и черного. В наряде с открытой спиной, вырезом, на бретелях, с ремешками на спине, лифом с напуском и облегающим кроем Хайди выглядела просто потрясающе. Под платье она подобрала черные чулки с кружевной резинкой и сапоги-ботфорты. Еще одной интересной деталью стал черный пояс на талии, который выгодно сочетался с бюстгальтером, который слегка выглядывал из-под лифа платья.

Образ дополняли голубая лента на шее и темные солнцезащитные очки.

Ее постоянным спутником на фестивале был Янник Замбони, успешный шведский художник и дизайнер, ставший победителем третьего сезона Making The Cut, конкурсного реалити-шоу, созданного и представленного совместно Клум и Тимом Ганном для Amazon Prime Video. Он выглядел более чем оригинально. На нем была белая рубашка, обрезанная асиметрично, , белая с черными вкраплениями юбка с коротким передом и длинным подолом и массивные кроссовки.

Знаменитости чувствовали себя отлично, много улыбались, а Хайди то и дело снимала селфи и фотографировала происходящее.

Coachella — это ежегодный музыкальный фестиваль, который проводится в Индио, штат Калифорния. На нем выступают артисты с различными концертами, акциями и мероприятиями. Среди исполнителей этого года — Blackpink, Bad Bunny, Björk, Frank Ocean, Gorillaz, Rosalia, Boygenius, Charli XCX, Calvin Harris и Willow Smith. Всего выступили около 150 музыкантов.

Ранее Фокус писал, что американская актриса Зандая тоже спела на сцене Coachella, чем привела в восторг миллионы своих фанатов