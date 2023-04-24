Зендая вышла на сцену Coachella и спела впервые за семь лет (видео)

Девушка исполнила песню из популярного сериала "Эйфория".

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26-летняя американская актриса, танцовщица и модель Зендая решила напомнить своим поклонникам, что она еще и певица. Девушка впервые более чем за семь лет вышла на сцену и спела вживую. Это произошло на музыкальном фестивале музыки и искусств Coachella Valley, где она присоединилась к певцу Labrinth, чтобы спеть их номинированную на премию "Эмми" песню "I’m Tired" из сериала "Эйфория". Соответствующее видео облетело Сеть.

Кроме того, Зендая исполнила песню из этого же сериала "Все мы".

Певица была одета в розовое мини-платье с белым верхом и черные сапоги до бедра. Образ она дополнила большими серебряными серьгами-кольцами.

"Мое сердце так полно, я не могу отблагодарить вас за любовь, которую я получила сегодня вечером", – написала звезда в сторис Instagram, а также поблагодарила всех за "такую волшебную, прекрасную ночь".

"Спасибо Labrinth за то, что пригласили меня и сделали так, чтобы все это произошло в последнюю минуту. Спасибо этой великолепной толпе. Я никогда не слышала таких криков за всю свою жизнь. Как только я ушла со сцены, я ничего не слышала, кроме вас, ребята. Я не знаю, как я звучала, но я просто подумала: "Знаешь что? Я просто хочу повеселиться". И что бы там ни было, знаете? Это было так необычно, и все подпевали, и это было так круто", – не скрывала эмоций артистка.

Еще в июне 2022 года Зендая говорила о том, что сосредоточится на своей актерской, а не музыкальной карьере.

"Это потому, что как актриса я имею определенный уровень анонимности, который мне очень нравится. И я могу сортировать свои вещи, какими бы они ни были, через персонажа, и никому не нужно об этом знать. Мне нравится мысль, что кто-то другой, а именно мой персонаж из "Эйфории", Рю, может взять на себя эти вещи. Я давно ушла от музыки, по разным причинам", – признавалась она.

В 2022 году Зендая вошла в историю как самая молодая двукратная обладательница премии "Эмми" за актерское мастерство.

Ранее Фокус писал, что Зендая стала амбассадором люксового бренда Louis Vuitton.