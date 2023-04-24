Зендея вийшла на сцену Coachella і заспівала вперше за сім років (відео)

Дівчина виконала пісню із популярного серіалу "Ейфорія".

Related video

26-річна американська актриса, танцівниця та модель Зендея вирішила нагадати своїм шанувальникам, що вона ще й співачка. Дівчина вперше більш ніж за сім років вийшла на сцену та заспівала наживо. Це сталося на музичному фестивалі музики та мистецтв Coachella Valley, де вона приєдналася до співака Labrinth, щоб виконати їхню номіновану на премію "Еммі" пісню "I'm Tired" із серіалу "Ейфорія". Відповідне відео облетіло мережу.

Крім того, Зендея виконала пісню із цього ж серіалу "Всі ми".

Співачка була одягнена у рожеву мінісукню з білим верхом та чорні чоботи до стегна. Образ вона доповнила великими срібними сережками-кільцями.

"Моє серце таке повне, я не можу віддячити вам за любов, яку я отримала сьогодні увечері", – написала зірка у сторіс Instagram, а також подякувала всім за "таку чарівну, прекрасну ніч".

"Дякую Labrinth за те, що запросили мене і зробили так, щоб все це сталося в останню хвилину. Дякую цьому чудовому натовпу. Я ніколи не чула таких криків за все своє життя. Як тільки я пішла зі сцени, я нічого не чула, крім вас, друзі, я не знаю, як я звучала, але я просто подумала: "Знаєш що? Я просто хочу повеселитися". І що б там не було, знаєте? Це було так незвичайно, і всі підспівували, і це було так круто", – не приховувала емоцій артистка.

Ще у червні 2022 року Зендея говорила про те, що зосередиться на своїй акторській, а не музичній кар'єрі.

"Це тому, що як актриса я маю певний рівень анонімності, який мені дуже подобається. І я можу сортувати свої речі, хоч би якими вони були, через персонажа, і нікому не потрібно про це знати. Мені подобається думка, що хтось інший, а саме мій персонаж з "Ейфорії", Рю, може взяти на себе ці речі. Я давно відійшла від музики, з різних причин", – зізнавалася вона.

У 2022 році Зендея увійшла в історію як наймолодша дворазова володарка премії "Еммі" за акторську майстерність.

Раніше Фокус писав, що Зендея стала амбасадором люксового бренду Louis Vuitton.