Гайді Клум у розкішному міні з'явилася на Coachellа в компанії іншого чоловіка

Німка "відривалася" на фестивалі по-повній.

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49-річна німецька супермодель, телеведуча та актриса Гайді Клум відвідала музичний фестиваль Coachella, з'явившись там у розкішному ансамблі.

Суддя шоу "Наступна топмодель Німеччини" була одягнена у синю квіткову мінісукню з візерунком, в якій також були відтінки білого, золотого та чорного. У вбранні з відкритою спиною, вирізом, на бретелях, з ремінцями на спині, ліфом з напуском і облягаючим кроєм Гайді виглядала просто приголомшливо. До сукні вона підібрала чорні панчохи з мереживною резинкою і чоботи-ботфорти. Ще однією цікавою деталлю став чорний пояс на талії, який вигідно поєднувався з бюстгальтером, що злегка визирав з-під ліфа сукні.

Образ доповнювали блакитна стрічка на шиї та темні сонцезахисні окуляри.

Її постійним супутником на фестивалі був Яннік Замбоні, успішний шведський художник і дизайнер, який став переможцем третього сезону Making The Cut, конкурсного реаліті-шоу, створеного та представленого спільно Клум та Тімом Ганном для Amazon Prime Video. Він виглядав більш ніж оригінально. На ньому була біла сорочка, обрізана асиметрично, біла з чорними вкрапленнями спідниця з коротким передом і довгим подолом та масивні кросівки.

Знаменитості відчували себе чудово, багато посміхалися, а Гайді раз у раз знімала селфі і фотографувала те, що відбувається.

Coachella – це щорічний музичний фестиваль, який проводиться в Індіо, штат Каліфорнія. На ньому виступають артисти з різними концертами, акціями та заходами. Серед цьогорічних виконавців — Blackpink, Bad Bunny, Björk, Frank Ocean, Gorillaz, Rosalia, Boygenius, Charli XCX, Calvin Harris та Willow Smith. Усього виступили близько 150 музикантів.

Раніше Фокус писав, що американська актриса Зандая теж заспівала на сцені Coachella, чим захопила мільйони своїх фанатів.