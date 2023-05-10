Продюсеры "Mamma Mia!" хотят воскресить героиню Мерил Стрип в третьей части фильма

Создатели картины надеются, что Мерил вернется к работе в мюзикле, если будет "правильный" сценарий.

73-летняя американская актриса Мерил Стрип может вернуться в третью часть мюзикла "Mamma Mia!". По крайней мере, на это очень надеется 65-летняя продюсер Джуди Крэймер, которая создала сценическое шоу и продюсировала два последующих фильма, пишет Deadline.

По ее словам, она нашла способ включить в новый фильм Донну, героиню Стрип, которая умерла за несколько лет до сюжета сиквела "Мамма Миа!".

"Там есть история, и я действительно думаю, что Мерил должна вернуться. И если сценарий правильный, я думаю, она бы вернулась, потому что ей очень нравилось играть Донну. Я не хочу переусердствовать, но я знаю, что это трилогия", – утверждала Крэймер.

Мюзикл "Мама Миа!", а также фильмы и альбомы собрали более четырех миллиардов долларов и пользуются неизменной популярностью у публики.

Исполнительница одной из главных ролей Аманда Сейфрид еще в 2020 году говорила, что мечтает снова поработать с командой картины.

"Каждый человек в этом фильме сказал бы "да" в мгновение ока, потому что мы хотим проводить время друг с другом. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз, думали ли мы когда-нибудь, что снова окажемся здесь, на острове в Хорватии? Так что да, я бы хотела, чтобы была "Mamma Mia!-3" – призналась актриса.

Пока создатели мюзикла работают над третьей частью, Мерил Стрип не сидит без дела. Недавно она снялась в третьем сезоне сериала "Убийства в одном здании".

Ранее Фокус писал, что Леонардо Ди Каприо отказался сниматься с обнаженной Мерил Стрип в комедии "Не смотрите наверх".