Принц Гарри и Меган Маркл наняли бывшего телохранителя Ким Кардашьян

Телохранителя, который ранее работал на Майкла Джексона герцоги Сассекские уволили.

Меган Маркл и принц Гарри наняли бывшего телохранителя Ким Кардашьян, который должен защищать их от нежелательного внимания в Калифорнии. Ранее на них работал бывших охранник Майкла Джексона. Об этом пишет Daily Mail.

Меган Маркл сфотографировали, когда она гуляла без принца Гарри возле своего особняка в Монтесито за 14 миллионов долларов.

Меган сопровождали ее старые друзья Хизер и Маркус, а также новый телохранитель. Ранее он был в команде Ким Кардашьян.

Меган Маркл вместо коронации отправилась на прогулку

Услуги телохранителей такого ранга могут стоить до 1800 долларов в день. Защита Меган и Гарри перестала финансироваться британскими налогоплательщиками в 2020 году.

Ранее пару защищал 46-летний Альберто Альварес который раньше работал на Майкла Джексона. Однако выяснилось, что Альварес не слишком подходит к безупречному имиджу Меган, который она пытается создать.

Его обвиняли в вождении в нетрезвом виде и в домашнем насилии. И семья Джексон уволила его именно по этой причине после смерти Майкла.

Также на Меган Маркл и принца Гарри работает Кристофер Санчес, который провел 14 лет в секретной службе, защищая Барака Обаму.

Напомним, Меган Маркл отсутствовала на коронации короля Чарльза, пояснив, что в этот день ее старший сын Арчи празднует свой четвертый день рождения.

Меган Маркл вместо коронации отправилась на прогулку

Именно поэтому принц Гарри провел чуть более суток в Великобритании, даже не пообщавшись со своей семьей. Сразу после коронации он помчался в аэропорт и улетел в США.

Источник сообщил, что в то время как большинство членов королевской семьи "вздохнули с облегчением" когда Гарри так поспешно удалился, 74-летний король Чарльз казался "искренне разочарованным тем, что он не остался" даже на праздничный ужин.

Принца Гарри видели в аэропорту Лос-Анджелеса, когда его самолет приземлился около 18.30 в субботу, так что в Великобритании он провел в общей сложности 28 часов и 42 минуты.

Но Гарри успел заскочить в Букингемский дворец. Как считают источники, он это сделал просто, чтобы избежать внимания папарацци, которого и так было достаточно на коронации. Журналисты подметили все. Сейчас в таблоидах обсуждается даже костюм Гарри, который пошили в доме моды Диор, а не у английских портных, что было бы более патриотично.