Евровидение-2023: кто выступит во втором полуфинале, и когда его смотреть
Во втором полуфинале украинцы уже тоже смогут голосовать.
Первый полуфинал "Евровидения-2023" отгремел, и очередные страны-участницы готовятся представить свои номера 11 мая. Второй полуфинал конкурса начнется в 22:00 по киевскому времени.
Кто выступит во втором полуфинале "Евровидения-2023"?
Во втором полуфинале выступят представители 16 стран, которые будут бороться за попадание в 10-ку. Практически все артисты исполнят песни на английском языке, и только музыканты из Албании, Армении, Румынии и Словении споют на родных языках.
Выступления пройдут в следующем порядке:
- Дания (Reiley – "Breaking My Heart");
- Армения ("Brunette – "Future Lover");
- Румыния (Theodor Andrei – "D.G.T. (Off and on)";
- Эстония (Alika – "Bridges");
- Бельгия (Gustaph – "Because of You");
- Кипр (Andrew Lambrou – "Break a Broken Heart");
- Исландия (Diljá – "Power")
- Греция (Victor Vernicos – "What They Say")
- Польша (Blanka – "Solo");
- Словения (Joker Out – "Carpe diem");
- Грузия (Iru – "Echo");
- Сан-Марино (Piqued Jacks – "Like an Animal");
- Австрия (Teya & Salena – "Who the Hell is Edgar?");
- Албания (Albina & Familja Kelmendi – "Duje");
- Литва (Monika Linkyte "Stay");
- Австралия (Voyager – "Promise").
Кроме участников конкурса, на сцене выступят приглашенные гости из Украины: Мария Яремчук, рэпер OTOY и 14-летняя Злата Дзюнька, представлявшая нашу страну на детском "Евровидении" в 2022 году.
Где смотреть второй полуфинал "Евровидения-2023"?
Прямую трансляцию "Евровидения-2023" будет вести телеканал "Суспільне. Культура". Онлайн конкурс можно смотреть на:
- YouTube-канал песенного конкурса "Евровидение";
- сайты "Суспільне. Культура" и "Суспільне Євробачення";
- YouTube-канал Евровидение Украина;
- официальная страница "Евровидение-2023" в Facebook.
Посмотреть трансляцию можно и в приложении "Дія". Пользователю нужно будет зайти в раздел "Услуги", выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура"
Кто сможет голосовать во втором полуфинале?
Во втором полуфинале зрители всех 16 стран, перечисленных выше, смогут отдать голоса за понравившихся артистов. Также со второго полуфинала разрешено голосовать украинцам, британцам и испанцам. Проголосовать можно, отправив sms-сообщение на номер 7576 с номером понравившегося участника или через приложение Eurovision Song Contest. В субботу, 13 мая, на большой сцене под номером 19 будет выступать украинская группа TVORCHI с песней "Heart of Steel".
Ранее Фокус писал о том, что Юлия Санина, соведущая "Евровидения-2023", выбрала для мероприятия наряды украинских брендов.