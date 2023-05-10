Том Круз заинтересован в общении с Шакирой, — источник

На прошлых выходных звездный дуэт заметили вместе на Гран-при Формулы-1 в Майами.

После того, как 60-летний актер Том Круз и 46-летняя колумбийская певица Шакира были сфотографированы вместе в Майами в минувшие выходные, источник сообщил Page Six, что "он очень заинтересован в ее преследовании".

"Есть химия. Шакире нужна мягкая подушка, чтобы упасть на нее, и это может быть Том", — сообщает источник, добавляя, что у Круза есть преимущество, что он "симпатичный парень, и он талантлив".

Отмечается, что Круз так увлечен поп-дивой, что якобы послал ей цветы.

Шакира и Том Круз Фото: Getty Images

В последние несколько месяцев было много спекуляций касательно семейного статуса Шакиры после ее драматического разрыва с Жераром Пике, неоднократно изменяющим артистке. От звездного союза подрастают два сына — Саша и Милан. Сейчас у испанского спортсмена новый роман со студенткой Кларой Чиа Марти.

Последние официальные отношения Тома Круза были с актрисой Кэти Холмс, они закончились в июне 2012 после пяти лет брака. От звездного союза подрастает 16-летняя дочь Сури, в воспитании которой голливудский актер практически не участвует.

Напомним, Шакира попросила оставить в покое ее несовершеннолетних наследников.

Также Фокус писал о напряженных отношениях Тома Круза и его единственной биологической дочери Сури.