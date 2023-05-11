Стиль жизни
11 мая 2023 года: Максимов день — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя обирать сок с березы и планировать помолвку.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, которые были братьями и жили во времена императора Диоклетиана. Когда-то они не захотели пойти на языческий праздник, а вместо этого уехали молиться Богу. После этого их заставляли склониться к язычеству и поклониться идолам, но они остались верны Христу, за что всех троих долго мучили, а после отсекли головы.
Что нельзя делать 11 мая:
- обирать сок с березы;
- прокалывать уши и менять серьги;
- планировать помолвку.
Народные приметы и поверья:
- ясный восход — летом будет хорошая погода;
- куда пчелы садятся, то и уродит хорошо;
- дождливый день — будет хороший урожай;
- утром туман — вечер будет дождливым.
День ангела празднуют:
Анна, Виталий, Кирилл, Максим.
Родились в этот день:
- 1720 год — Барон Мюнхгаузен, немецкий барон, историческое лицо и литературный персонаж
- 1904 год — Сальвадор Дали, испанский живописец-сюрреалист, график, скульптор, режиссер и писатель.
Также в этот день:
- 330 год — освятили Константинополь;
- 1811 год — в Таиланде впервые родились сросшиеся (сиамские) близнецы Чанг и Энг Банкеры;
- 1916 год — Альберт Эйнштейн презентовал свою теорию относительности;
- 1928 год — в Нью-Йорке началась первая в мире регулярная трансляция телепередач;
- 1970 год — в Мариуполе открыли первую троллейбусную линию.