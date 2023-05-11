11 мая 2023 года: Максимов день — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя обирать сок с березы и планировать помолвку.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, которые были братьями и жили во времена императора Диоклетиана. Когда-то они не захотели пойти на языческий праздник, а вместо этого уехали молиться Богу. После этого их заставляли склониться к язычеству и поклониться идолам, но они остались верны Христу, за что всех троих долго мучили, а после отсекли головы.

Что нельзя делать 11 мая:

обирать сок с березы;

прокалывать уши и менять серьги;

планировать помолвку.

Народные приметы и поверья:

ясный восход — летом будет хорошая погода;

куда пчелы садятся, то и уродит хорошо;

дождливый день — будет хороший урожай;

утром туман — вечер будет дождливым.

День ангела празднуют:

Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

Родились в этот день:

1720 год — Барон Мюнхгаузен, немецкий барон, историческое лицо и литературный персонаж

1904 год — Сальвадор Дали, испанский живописец-сюрреалист, график, скульптор, режиссер и писатель.

Также в этот день: