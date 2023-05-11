Спустя год стало известно, как Рианна назвала сына

13 мая мальчику исполнится год.

35-летняя американская музыкальная суперзвезда и бизнесвумен Рианна почти год хранила в секрете имя своего первенца, став одной из знаменитостей, которые дольше всех противостояли интересу СМИ и поклонников. Наконец таблоид DailyMail.com получил копию свидетельства о рождении ребенка, из которого следует, что его зовут RZA Athelston Mayers. Произносится оно как Ризза. 13 мая ему исполнится год.

Журналисты предполагают, что малыша назвали в честь продюсера и рэпера Роберта Диггза, лидера Wu-Tang Clan. Сама Рианна несколько раз намекала на имя сына после его рождения, поскольку иногда появлялась на публике в одежде с изображением Wu-Tang Clan. Второе имя мальчика – Ателастон, такое же, как у его отца A$AP Rocky (Раким Ателастон Майерс).

Рианна, A$AP Rocky и их сын в фотосессии для Vogue Фото: Instagram/badgalriri

В прессе циркулировали слухи о том, что мальчика могли назвать Ноем. Якобы така информация попала в СМИ из аэропорта, где Рианна и ее партнер с сыном регистрировались на рейс.

Теперь все гадают, почему Рианна решила дать сыну имя этого рэпера, ведь особо близкими друзьями они не были. У RZA почти была возможность сотрудничать с певицей, но на экране, а не в студии. Еще в 2008 году рэпер сказал MTV News, которое сейчас закрывает Paramount Global после 36-летнего показа, что он надеется снять римейк кунг-фу комедии 1985 года "Последний дракон" с участием Рианны. Она бы взяла на себя роль ведущей видеошоу и певицы, как и в оригинальном фильме.

"Это то, за что я болею. Мы сохраняем ту же концепцию девушки в музыкальном бизнесе". – сказал рэпер о певице.

Однако в приступе особенно дурного тона RZA позже предложил XXL в 2009 году, чтобы бывший Рианна Крис Браун снялся с ней в фильме, хотя за несколько месяцев до этого Крис избил девушку так, что ей пришлось ехать в больницу.

Теперь появилась новая интрига: будет ли Рири так же долго скрывать имя своего второго ребенка.

Ранее Фокус писал, что о своей новой беременности артистка сообщила во время выступления на Супербоуле. Теперь она радует публику своими модными выходами с голым животом и уже влюблена в своего второго ребенка.