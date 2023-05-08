В мехах и с голым животом: Рианна сходила на вечеринку с бойфрендом

Певица покорила мир музыки, дизайна, макияжа и продолжает доминировать в мире моды.

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35-летняя американская певица Рианна, которая ждет второго ребенка, вместе со своим возлюбленным, 34-летним A$AP Rocky посетили вечеринку в Cipriani Soho в честь дня рождения Александра Арно. Об этом пишет Daily Mail.

Для звездного мероприятия артистка барбадосского происхождения выбрала двухцветную шубу из искусственного меха из коллекции Loewe Fall 2023. Основательница Fenty дополнила образ пушистым кроп-топом с имитацией водолазки серого цвета того же бренда и коричневой кожаной юбкой с запахом с кусочком мехового материала, асимметрично прикрепленного к подолу. Солнцезащитные очки Chanel, серьги от Jacob & Co и босоножки из змеиной кожи от Gianvito Rossi завершили яркий ансамбль звезды.

Бойфренд певицы выглядел непринужденно в черной кожаной куртке-бомбере, белой рубашке, серых шортах, черных солнцезащитных очках и черных ботинках.

Рианна и A$AP Rocky Фото: Getty Images

Также звездную вечеринку посетила Ким Кардашьян, которая была в облегающем черном платье. Волосы у звезды были зачесаны назад, а образ она дополнила черными босоножками на шпильках с ремешками и шнуровкой и маленькой черной сумочкой в тон.

Напомним, беременная во второй раз Рианна примерила пушистый образ Chanel из коллекции 1994 года.

Также Фокус писал, что Рианна рассказала о сыне и особенностях второй беременности.