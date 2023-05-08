У хутрі та з голим животом: Ріанна сходила на вечірку з бойфрендом

Співачка підкорила світ музики, дизайну, макіяжу та продовжує домінувати у світі моди.

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35-річна американська співачка Ріанна, яка чекає на другу дитину, разом зі своїм коханим, 34-річним A$AP Rocky, відвідали вечірку в Cipriani Soho на честь дня народження Александра Арно. Про це пише Daily Mail.

Для зіркового заходу артистка барбадоського походження обрала двоколірну шубу зі штучного хутра з колекції Loewe Fall 2023. Засновниця Fenty доповнила образ пухнастим кроп-топом з імітацією водолазки сірого кольору того ж бренду і коричневою шкіряною спідницею з запахом зі шматочком хутряного матеріалу, асиметрично прикріпленого до подолу. Сонцезахисні окуляри Chanel, сережки від Jacob & Co та босоніжки зі зміїної шкіри від Gianvito Rossi завершили яскравий ансамбль зірки.

Бойфренд співачки виглядав невимушено у чорній шкіряній куртці-бомбері, білій сорочці, сірих шортах, чорних сонцезахисних окулярах та чорних черевиках.

Ріанна та A$AP Rocky Фото: Getty Images

Також зіркову вечірку відвідала Кім Кардаш'ян, яка була в облягаючій чорній сукні. Волосся у зірки було зачесане назад, а образ вона доповнила чорними босоніжками на шпильках з ремінцями і шнурівкою та маленькою чорною сумочкою в тон.

Нагадаємо, вагітна вдруге Ріанна приміряла пухнастий образ Chanel із колекції 1994 року.

Також Фокус писав, що Ріанна розповіла про сина та особливості другої вагітності.