Принц Гарри пожалел бы, пропустив коронацию, — источник

Герцог Сассекский посетил историческое событие без своей жены Меган Маркл и двоих детей.

Принц Гарри пожалел бы, пропустив коронацию отца, считает бывшая королевская сотрудница. Об этом пишет People.

За несколько недель до коронации Чарльза III ходили слухи о том, прилетит ли из США его младший сын принц Гарри с супругой Меган Маркл на историческое событие. Наконец, герцог Сассекский прибыл на мероприятие без возлюбленной, оставшейся в Калифорнии с Арчи и Лилибет.

Колин Харрис, бывшая личная секретарь британского монарха, считает, что Гарри пожалел бы, если бы не появился 6 мая 2023 года.

"Он лично бы пожалел об этом, если бы не был там, чтобы поддержать своего отца", — утверждает источник.

"Я рада, что принц Гарри был там. Как мать, я считаю, что это было правильно… и король [был] в восторге", — добавила Харрис.

Принц Гарри Фото: Getty

Надев костюм Dior и медали для коронации в Вестминстерском аббатстве, герцог Сассекский занял свое место в третьем ряду многовековой церкви.

Он сидел рядом со своими двоюродными сестрами, принцессой Беатрис и принцессой Евгенией и их мужьями. Брат Гарри, принц Уильям, расположился на первой скамейке со своей женой Кейт Миддлтон и их детьми, принцем Луи и принцессой Шарлоттой.

Гарри пробыл на родине всего 24 часа, вернувшись в Лос-Анджелес сразу после церемонии, чтобы не пропустить четвертый день рождения своего сына Арчи. Прежде чем собрать чемодан и отправиться на свой рейс British Airways, герцог, как сообщается, провел всего полчаса в Букингемском дворце и не видел ни одного члена королевской семьи после мероприятия.

Принц Гарри на коронации Фото: Getty Images

Напомним, принцессу Евгению похвалили за поддержку принца Гарри.

Также Фокус писал о главных мемах с коронации Чарльза III.