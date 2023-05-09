Принцессу Евгению похвалили за поддержку принца Гарри

Во время коронации Чарльза III герцог Сассекский был с двоюродными сестрами Беатрис и Евгенией.

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Принцессу Евгению похвалили за то, что она включила своего двоюродного брата принца Гарри в пост в Instagram о коронации Чарльза III на фоне его драмы с семьей.

Беременная во второй раз Евгения — младшая дочь скандального принца Эндрю и его бывшей супруги Сары Фергюсон — поделилась каруселью снимков с коронации своего дяди, включая фотографии, на которых ее видели на церемонии с герцогом Сассекским.

"Вчерашний день так много означал для меня, как, я уверена, для многих смотревших. Какой волшебный праздник для Короля, Королевы, нашей страны и Содружества", — подписала пост 33-летняя внучка Елизаветы II.

"Этот день стал таким отражением преданности и служения нашей стране", — продолжила принцесса.

Коронация Чарльза ІІІ

Подписчики похвалили Евгению за то, что она проявила доброту к 38-летнему Гарри, несмотря на его напряженность в отношениях с членами королевской семьи, включая его отца, короля Чарльза ІІІ и брата, принца Уильяма.

"Мне приятно, что вы включили Гарри в выбранные вами фотографии", — прокомментировал публикацию один человек.

"Спасибо, что показали несколько фотографий, на которых изображен принц Гарри. Похоже, фирма пытается вычеркнуть его из повестки. Вас следует похвалить за то, что вы не последовали этому примеру", — написал второй подписчик беременной принцессы.

Принц Гарри на коронации отца Фото: Getty Images

"Спасибо, что показали принца Гарри на своих фотографиях. В большинстве своем его не ждали, поэтому приятно видеть вашу поддержку", — написал еще один фолловер.

Напомним, принц Гарри не общался с братом и отцом во время коронации.

Также Фокус писал об образе принцессы Евгении на коронации Чарльза ІІІ.