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Стиль життя Коронація Чарльза III

Принцесу Євгенію похвалили за підтримку принца Гаррі

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Фото: Getty Images | Принцеса Євгенія та принц Гаррі на коронації Чарльза ІІІ

Під час коронації Чарльза ІІІ герцог Сассекський був з двоюрідними сестрами Беатріс та Євгенією.

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Принцесу Євгенію похвалили за те, що вона включила свого двоюрідного брата принца Гаррі в пост в Instagram про коронацію короля Чарльза III на фоні його драми з родиною.

Вагітна вдруге Євгенія — молодша дочка скандального принца Ендрю та його колишньої дружини Сари Фергюсон — поділилася каруселлю знімків з коронації свого дядька, включаючи фотографії, на яких її бачили на церемонії з герцогом Сассекським.

"Вчорашній день так багато означав для мене, як, я впевнена, для багатьох тих, хто дивився. Яке чарівне свято для Короля, Королеви, нашої країни та Співдружності", – підписала допис 33-річна онука Єлизавети ІІ.

"Цей день став таким відображенням відданості та служіння нашій країні", — продовжила принцеса.

Коронація Чарльза ІІІ

Шанувальники похвалили Євгенію за те, що вона проявила доброту до 38-річного Гаррі, попри його напруженість у стосунках з членами королівської родини, включаючи його батька, короля Чарльза ІІІ і брата, принца Вільяма.

"Мені приємно, що ви включили Гаррі до обраних вами фотографій", — прокоментувала публікацію одна особа.

"Дякуємо, що показали кілька фотографій, на яких зображений принц Гаррі. Схоже, фірма намагається викреслити його з оповіді. Вас варто похвалити за те, що ви не наслідували цей приклад", – написав другий підписник вагітної принцеси.

Принц Гаррі на коронації батька Fullscreen
Принц Гаррі на коронації батька
Фото: Getty Images

"Дякую, що показали принца Гаррі на своїх фотографіях. Здебільшого його не чекали, тому приємно бачити вашу підтримку", – написав ще один фоловер.

Нагадаємо, принц Гаррі не спілкувався з братом та батьком протягом коронації.

Також Фокус писав про образ принцеси Євгенії на коронації Чарльза ІІІ.