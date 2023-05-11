С балкона на трактор: принц Уильям нашел, чем заинтересовать принца Луи

Принц Уэльский совладал с энергичным сыном.

Пятилетний сын принца Луи и Кейт Миддлтон, принц Луи, растет звездой и скоро затмит по популярности своих старших брата и сестру. Все потому, что в отличие от принца Джорджа и принцессы Шарлотты, которые с пеленок знают, как вести себя на публике, младший ребенок Уэльсов – сама непосредственность. Например, на балконе Букингемского дворца в день коронации Чарльза III принц всему Лондону показал, как ему было скучно, стуча кулаками во время ожидания пролета самолетов.

Принц Уильям решил направить энергию младшего сына в полезное русло и уже вскоре приехал с женой и всеми тремя детьми в скаутский лагерь в городе Слау на востоке графства Беркшир, где они все вместе приняли участие в традиционных активностях и пообщались с волонтерами, которые облагораживали его территорию.

Младший принц, которого фанаты просто обожают, и тут показал свой бунтарский характер. Сначала Луи быстро наелся сладостей, а затем в шутку пошатнулся и в восторге покачал головой, врезавшись в свою восьмилетнюю сестру, принцессу Шарлотту, которая, по-видимому, привыкшая к выходкам своего младшего брата, просто улыбалась, поедая свой зефир.

Затем он красил с сестрой кашпо, возил в садовой тачке песок, но больше всего, похоже, ему понравилось работать с отцом на мини-экскаваторе. Пока Уильям управлял трактором, Луи с суровым видом наблюдал за происходящим.

Кейт следила за детьми позволяя им делать все так, как им нравится, и нахваливала их, особенно Луи.

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