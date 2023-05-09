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Стиль жизни Коронация Чарльза III

Эксперт по чтению по губам раскрыл, что говорил принц Луи на коронации Чарльза ІІІ

Принц Луи, Принц Луи на коронации Чарльза III, Принц Луи коронация, коронация Чарльза III, что говорил Принц Луи на коронации
Фото: Getty Images | Принц Луи

Пятилетний сын принца и принцессы Уэльских вышел с семьей на балкон Букингемского дворца.

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Эксперт по чтению по губам рассказал, что принц Луи спрашивал у своих братьев и сестер, когда он стоял на балконе Букингемского дворца и наблюдал за историческими событиями. Об этом пишет Mirror.

Принц и принцесса Уэльские вышли с королем Чарльзом III и королевой Камиллой, а также их детьми, Шарлоттой, Джорджем и Луи, чтобы поприветствовать толпу людей, ожидавших нового британского монарха.

За несколько минут до начала пролета праздничной авиации было видно, как Луи стучит кулаками по балкону, нетерпеливо дожидаясь начала.

Когда самолеты и вертолеты начали слетать в небо, маленький Луи прищурился и спросил свою старшую сестру Шарлотту "Что это?", пока она улыбалась.

Читатель по губам считает, что Луи говорит: "Как это видно?", на что Джордж улыбается и отвечает: "Я знаю!"

Кейт Миддлтон и принц Луи Fullscreen
Кейт Миддлтон и принц Луи
Фото: Getty

Его появление на балконе произошло после того, как пятилетний малыш зевал и капризничал во время службы по случаю коронации своего дедушки. Молодой член королевской семьи посетил службу в Вестминстерском аббатстве и, как ни странно, снова привлек внимание, продемонстрировав серию забавных выражений лица.

Во время первой половины церемонии можно было увидеть, как он сильно зевает, а также пользуется возможностью указать на что-то интересное своей сестре Шарлотте.

Семья Уэльских на балконе Букингемского дворца Fullscreen
Семья Уэльских на балконе Букингемского дворца
Фото: Getty

Напомним, принц Луи зевал во время коронации дедушки.

Также Фокус писал о трогательном жесте принцессы Шарлотты и принца Луи.