Експерт з читання по губах розкрив, що говорив принц Луї на коронації Чарльза ІІІ

Пʼятирічний син принца та принцеси Уельських вийшов з родиною на балкон Букінгемського палацу.

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Експерт з читання по губах розповів, що принц Луї запитував у своїх братів і сестер, коли він стояв на балконі Букінгемського палацу і спостерігав за історичними подіями. Про це пише Mirror.

Принц і принцеса Уельські вийшли з королем Чарльзом ІІІ і королевою Каміллою, а також їхніми дітьми, Шарлоттою, Джорджем і Луї, щоб привітати натовп людей, які чекали на нового британського монарха.

За кілька хвилин до початку прольоту святкової авіації було видно, як Луї чарівно стукає кулаками по балкону, нетерпляче чекаючи початку.

Коли літаки та гелікоптери почали злітати в небо, маленький Луї примружився і, здається, запитав свою старшу сестру Шарлотту "Що це?", поки вона посміхалася.

Читач по губах вважає, що Луї каже: "Як це видно?", на що Джордж посміхається і відповідає: "Я знаю!"

Кейт Міддлтон та принц Луї Фото: Getty

Його поява на балконі відбулася після того, як п'ятирічний малюк позіхав і вередував під час служби з нагоди коронації свого дідуся. Молодий член королівської родини відвідав службу у Вестмінстерському абатстві і, як не дивно, привернув увагу, продемонструвавши серію кумедних виразів обличчя.

Під час першої половини церемонії можна було побачити, як він сильно позіхає, а також користується нагодою, щоб вказати на щось цікаве своїй сестрі Шарлотті.

Родина Уельських на балконі Букінгемського палацу Фото: Getty

Нагадаємо, принц Луї позіхав під час коронації дідуся.

Також Фокус писав про зворушливий жест принцеси Шарлотти та принца Луї.