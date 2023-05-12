Евровидение-2023: названы победители второго полуфинала

Представители этих стран будут бороться за победу в гранд-финале, который состоится уже 13 мая.

11 мая в Ливерпуле прошел второй полуфинал "Евровидения-2023", на котором свои номера представили следующих 16 стран-участниц. После выступления конкурсантов на сцену вышли приглашенные гости из Украины – Мария Яремчук, рэпер OTOY и 14-летняя Злата Дзюнька, которая выступала на детском "Евровидении" от Украины в 2022 году. Они исполнили попурри из популярных песен и показали яркое шоу, продемонстрировав связь поколений украинских произведений из прошлого с настоящим.

Уникальным во втором полуфинале было выступление Албании. Это первый раз в истории конкурса, когда на сцену вышла целая семья. Albina & Familja Kelmendi исполнили песню "Duje".

После того, как подсчет голосов был закрыт, ярким номером публику сначала повеселила ростовая кукла в виде свинки Пеппы, а затем на сцену вышли звезды драг-шоу, устроив настоящий перфоменс.

Увидели зрители и украинский коллектив TVORCHI. В эфире анонсировали их выступление в финале и показали кадры их репетиции, а в зале ребята сидели в костюмах, украшенных большим вышитым сердцем в желто-голубых цветах.

По результатам голосования в финал выходит следующая десятка:

Албания (Albina & Familja Kelmendi – "Duje"); Кипр (Andrew Lambrou – "Break a Broken Heart"); Эстония (Alika – "Bridges"); Бельгия (Gustaph – "Because of You") Австрия (Teya & Salena – "Who the Hell is Edgar?"); Литва (Monika Linkyte – "Stay"); Польша (Blanka – "Solo"); Австралия (Voyager – "Promise"); Армения ("Brunette – "Future Lover"); Словения (Joker Out – "Carpe diem")э

10-ка победителей второго полуфинала "Евровидения-2023" Фото: Eurovision Song Contest/скриншот

Ранее Фокус писал, кто претендует на победу в "Евровидении-2023" по мнению букмекеров".