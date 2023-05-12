Евровидение-2023: названы победители второго полуфинала
Представители этих стран будут бороться за победу в гранд-финале, который состоится уже 13 мая.
11 мая в Ливерпуле прошел второй полуфинал "Евровидения-2023", на котором свои номера представили следующих 16 стран-участниц. После выступления конкурсантов на сцену вышли приглашенные гости из Украины – Мария Яремчук, рэпер OTOY и 14-летняя Злата Дзюнька, которая выступала на детском "Евровидении" от Украины в 2022 году. Они исполнили попурри из популярных песен и показали яркое шоу, продемонстрировав связь поколений украинских произведений из прошлого с настоящим.
Уникальным во втором полуфинале было выступление Албании. Это первый раз в истории конкурса, когда на сцену вышла целая семья. Albina & Familja Kelmendi исполнили песню "Duje".
После того, как подсчет голосов был закрыт, ярким номером публику сначала повеселила ростовая кукла в виде свинки Пеппы, а затем на сцену вышли звезды драг-шоу, устроив настоящий перфоменс.
Увидели зрители и украинский коллектив TVORCHI. В эфире анонсировали их выступление в финале и показали кадры их репетиции, а в зале ребята сидели в костюмах, украшенных большим вышитым сердцем в желто-голубых цветах.
По результатам голосования в финал выходит следующая десятка:
- Албания (Albina & Familja Kelmendi – "Duje");
- Кипр (Andrew Lambrou – "Break a Broken Heart");
- Эстония (Alika – "Bridges");
- Бельгия (Gustaph – "Because of You")
- Австрия (Teya & Salena – "Who the Hell is Edgar?");
- Литва (Monika Linkyte – "Stay");
- Польша (Blanka – "Solo");
- Австралия (Voyager – "Promise");
- Армения ("Brunette – "Future Lover");
- Словения (Joker Out – "Carpe diem")э
Ранее Фокус писал, кто претендует на победу в "Евровидении-2023" по мнению букмекеров".