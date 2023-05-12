Євробачення-2023: названо переможців другого півфіналу

Представники цих країн виборюватимуть перемогу у гранд-фіналі, який відбудеться вже 13 травня.

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11 травня у Ліверпулі пройшов другий півфінал "Євробачення-2023", на якому свої номери представили наступних 16 країн-учасниць. Після виступу конкурсантів на сцену вийшли запрошені гості з України – Марія Яремчук, репер OTOY та 14-річна Злата Дзюнька, яка виступала на дитячому "Євробаченні" від України у 2022 році. Вони виконали попурі з популярних пісень та показали яскраве шоу, продемонструвавши зв'язок поколінь українських творів із минулого зі сьогоденням.

Унікальним у другому півфіналі був виступ Албанії. Це вперше в історії конкурсу, коли на сцену вийшла ціла родина. Albina & Familja Kelmendi виконали пісню "Duje".

Після того, як підрахунок голосів було закрито, яскравим номером публіку спочатку повеселила лялька ростова лялька у вигляді свинки Пеппи, а потім на сцену вийшли зірки драг-шоу, влаштувавши справжній перфоманс.

Побачили глядачі й український колектив TVORCHI. В ефірі анонсували їх виступ у фіналі та показали кадри репетиції, а в залі хлопці сиділи у костюмах, прикрашених великим вишитим серцем у жовто-блакитних кольорах.

За результатами голосування у фінал виходить наступна десятка :

Албанія (Albina & Familja Kelmendi – "Duje"); Кіпр (Andrew Lambrou – "Break a Broken Heart"); Естонія (Alika – "Bridges"); Бельгія (Gustaph – "Because of You") Австрія (Teya & Salena – "Who the Hell is Edgar?"); Литва (Monika Linkyte "Stay"); Польща (Blanka – "Solo"); Австралія (Voyager – "Promise"); Вірменія ("Brunette – "Future Lover"); Словенія (Joker Out – "Carpe diem")

Десятка переможців другого півфіналу "Євробачення-2023" Фото: Eurovision Song Contest/скриншот

Раніше Фокус писав, хто претендує на перемогу в Євробаченні-2023 на думку букмекерів.