12 мая 2023 года: Мемнона Чудотворца — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя делиться планами и устраивать генеральную уборку.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память Мемнона Чудотворца. Преподобный Мемнон Чудотворец с юности странствовал по египетской пустыне, где постоянно молился и постился, чем добился победы духа над плотью. Став игуменом одного из египетских монастырей, он мудро руководил братией. Помогая им молитвой и советом, преподобный не переставал совершать свои подвиги и бороться с искушениями. Вскоре он получил дар прозрения, благодаря его молитвам в пустыне открылся источник воды. После смерти святого только произнесение его имени прогоняло саранчу и злых духов.
Что нельзя делать 12 мая:
- делиться с кем-то планами, иначе не сбудутся;
- нырять в водоем с головой;
- делать генеральную уборку.
Народные приметы и поверья:
- сильный ветер к затяжным дождям;
- звездная ночь — ждите хороший урожай;
- летают майские жуки — лето будет сухим.
День ангела празднуют:
Артем, Василий, Иван, Федот, Филимон.
Родились в этот день:
1936 год — Иван Марчук, украинский живописец, заслуженный художник Украины, лауреат Шевченковской премии;
1980 год — Риши Сунак, британский политик, премьер-министр Великобритании (с 2022);
1981 год — Рами Малек, американский актер, исполнитель роли Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия", лауреат премий "Эмми", "Золотой глобус", "Оскар" и др.
Также в этот день:
996 год — в Киеве освятили первую в Киевской Руси каменную церковь — Десятинную;
1929 год — во Львове создана организацию писателей Западной Украины — "Гроно";
2007 год — Андрей Данилко занял второе место на песенном конкурсе "Евровидение-2007", уступив Марии Шерифович из Сербии.