12 мая 2023 года: Мемнона Чудотворца — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя делиться планами и устраивать генеральную уборку.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память Мемнона Чудотворца. Преподобный Мемнон Чудотворец с юности странствовал по египетской пустыне, где постоянно молился и постился, чем добился победы духа над плотью. Став игуменом одного из египетских монастырей, он мудро руководил братией. Помогая им молитвой и советом, преподобный не переставал совершать свои подвиги и бороться с искушениями. Вскоре он получил дар прозрения, благодаря его молитвам в пустыне открылся источник воды. После смерти святого только произнесение его имени прогоняло саранчу и злых духов.

Что нельзя делать 12 мая:

делиться с кем-то планами, иначе не сбудутся;

нырять в водоем с головой;

делать генеральную уборку.

Народные приметы и поверья:

сильный ветер к затяжным дождям;

звездная ночь — ждите хороший урожай;

летают майские жуки — лето будет сухим.

День ангела празднуют:

Артем, Василий, Иван, Федот, Филимон.

Родились в этот день:

1936 год — Иван Марчук, украинский живописец, заслуженный художник Украины, лауреат Шевченковской премии;

1980 год — Риши Сунак, британский политик, премьер-министр Великобритании (с 2022);

1981 год — Рами Малек, американский актер, исполнитель роли Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия", лауреат премий "Эмми", "Золотой глобус", "Оскар" и др.

Также в этот день:

996 год — в Киеве освятили первую в Киевской Руси каменную церковь — Десятинную;

1929 год — во Львове создана организацию писателей Западной Украины — "Гроно";

2007 год — Андрей Данилко занял второе место на песенном конкурсе "Евровидение-2007", уступив Марии Шерифович из Сербии.