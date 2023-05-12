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12 травня 2023: Мемнона Чудотворця — що сьогодні не можна робити?

Мемнон Чудотворець
Мемнон Чудотворець

Сьогодні не можна ділитися планами та влаштовувати генеральне прибирання.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Мемнона Чудотворця. Преподобний Мемнон Чудотворець з юності мандрував єгипетською пустелею, де постійно молився і постився, чим досяг перемоги духу над плоттю. Ставши ігуменом одного з єгипетських монастирів, він мудро керував братією. Допомагаючи їм молитвою і порадою, преподобний не переставав здійснювати свої подвиги і боротися зі спокусами. Незабаром він отримав дар прозріння, завдяки його молитвам у пустелі відкрилося джерело води. Після смерті святого тільки проголошення його імені проганяло сарану та злих духів.

Що не можна робити 12 травня:

  • ділитися з кимось планами, інакше не справдяться;
  • пірнати у водойму з головою;
  • робити генеральне прибирання.

Народні прикмети та повір'я:

  • сильний вітер до затяжних дощів;
  • зоряна ніч — чекайте хороший урожай;
  • літають хрущі — літо буде сухим.

День ангела святкують:

Артем, Василь, Іван, Федот, Філімон.

Народилися цього дня:

1936 рік — Іван Марчук, український живописець, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії;

1980 рік — Ріші Сунак, британський політик, прем'єр-міністр Великобританії (з 2022);

1981 рік — Рамі Малек, американський актор, виконавець ролі Фредді Меркьюрі у фільмі "Богемська рапсодія", лауреат премій "Еммі", "Золотий глобус", "Оскар" та ін.

Також у цей день:

996 рік — у Києві освятили першу в Київській Русі кам'яну церкву — Десятинну;

1929 рік — у Львові створено організацію письменників Західної України — "Гроно";

2007 рік — Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2007", поступившись Марії Шерифович із Сербії.