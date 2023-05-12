Мелания Трамп снова хочет стать первой леди США

Мелания Трамп была первой леди США с 2017 по 2021 год.

45-й президент США Дональд Трамп проводит свой предвыборную президентскую кампанию, с которой ему помогает его жена, 45-летняя Мелания Трамп. Источники сообщили PageSix, что супруги стали "ближе, чем когда-либо".

Теперь Мелания полностью участвует в кампании и хочет снова стать первой леди. Источник сообщил, что Дональд "действительно сияет рядом с Меланией".

"Мар-а-Лаго, по-видимому, в восторге от того, что "пара, кажется, больше связана, чем когда-либо. Друзья говорят, что активизация Мелании — в то время как Иванка и Джаред [Кушнер] отошли в сторону — сделала [Трампа] более уверенным, чем когда-либо".

Кажется, она определенно готова вернуться в Белый дом.

Дональд и Мелания Трамп Фото: Getty Images

На этой неделе она сказала Fox News Digital, что, если она вернется, "моя цель по-прежнему будет заключаться в создании безопасного пространства для детей, чтобы они могли учиться, расти и процветать".

Она также сказала: "Мой муж добился огромных успехов в своей первой администрации. Он пользуется моей поддержкой, и мы с нетерпением ждем возможности восстановить надежду на будущее и с любовью и силой вести Америку".

Но она не стала комментировать различные юридические проблемы Трампа.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп признан виновным в попытке изнасилования Джин Кэрролл, писательницы и журналистки. Судебная инстанция обязала его выплатить ей компенсацию за притязания и клевету в общей сложности на сумму 5 миллионов долларов.

Также Фокус писал о 10 лучших выходах Меланин Трамп.