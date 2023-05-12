Знаменитость сыграла в криминальной картине в возрасте 12 лет.

41-летняя американская актриса Натали Портман высказалась о своей роли в фильме "Леон: Киллер". Об этом пишет Hollywood Reporter.

Это была первая роль звезды экрана израильского происхождения в кино в 1994. Она снялась в картине в 12 лет. Фильм Люка Бессона рассказывает об убийце (Жан Рено), который забирает девочку после того, как ее семью убили, и учит ее также быть киллером.

Портман похвалили за ее игру в фильме, и это положило начало довольно успешной карьере. Но сейчас 41-летняя актриса испытывает двоякие чувства по поводу "Леона" и Бессона, который столкнулся с обвинениями с тех пор, о чем она рассказала в новом интервью. В прошлом Портман также рассказывала о том, как ее сексуализировали взрослые мужчины, после того как она сыграла этого персонажа.

Натали Портман в фильме "Леон" Фото: Скріншот

"Этот фильм до сих пор любим, и люди обращаются ко мне из-за него больше, чем о чем-либо, что я когда-либо снимала, и это дало мне возможность сделать карьеру, но, бесспорно, когда вы смотрите его сейчас, в нем точно есть определенная ужасность, мягко говоря, его аспекты", – сказала она. "Да, для меня это сложно".

Впоследствии Люка Бессона обвиняли несколько актрис в сексуальном насилии. В 2018 году Санд Ван Рой, актриса, снимавшаяся в двух фильмах Бессона, заявила, что режиссер ее изнасиловал. Затем еще восемь женщин выступили с заявлениями о том, что он добивался или нападал на них в прошлом. Дело Ван Рой было закрыто во французском суде в 2021 из-за отсутствия доказательств.

Напомним, 41-летняя Натали Портман продемонстрировала фигуру в черном мини-платье.

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