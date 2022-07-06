Натали Портман вышла в свет в компании своего мужа в образе украинки (фото)

Знаменитость сыграла главную роль в новом фильме.

41-летняя американская актриса Натали Портман посетила премьеру фильма "Тор: Любовь и гром" в Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

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Главная героиня картины вышла в свет в компании своего мужа, 45-летнего французского хореографа Бенжамена Мильпье. В Лондоне знаменитость израильского происхождения продемонстрировала total red образ. На Портман было бархатное красное мини-платье и венок. На ногах актрисы были красные босоножки на высоком каблуке.

Дополнили образ вечерний макияж с акцентом на губы и несколько минималистичных украшений.

[ + – ] Натали Портман в Лондоне

Тем временем муж Натали Портман выбрал для выхода черную классическую рубашку, брюки и темный бомбер.

[ + – ] Натали Портман с мужем в Лондоне

В частности, на мероприятии в Лондоне присутствовали английская певица Рита Ора и американская актриса Тесса Томпсон.

Натали Портман впервые за почти 10 лет снова появилась на экранах в образе возлюбленной Тора. Для роли в новом фильме актриса заметно похудела и провела несколько десятков часов в спортзале.

Напомним, как 41-летняя Натали Портман выглядит без макияжа и фильтров.

Также Фокус писал о поддержке Натали Портман Украины в период российской военной агрессии.