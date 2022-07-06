Наталі Портман вийшла у світ у компанії свого чоловіка в образі українки (фото)

Знаменитість зіграла головну роль у новому фільмі.

41-річна американська акторка Наталі Портман відвідала прем'єру фільму "Тор: Кохання та грім" у Великобританії. Про це пише Daily Mail.

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Головна героїня картини вийшла у світ у компанії свого чоловіка, 45-річного французького хореографа Бенжамена Мільпьє. У Лондоні знаменитість ізраїльського походження продемонструвала total red образ. На Портман була оксамитова червона мінісукня та віночок. На ногах акторки були червоні босоніжки на високому каблуку.

Доповнили образ вечірній макіяж з акцентом на губи та кілька мінімалістичних прикрас.

[ + – ] Наталі Портман у Лондоні

Тим часом чоловік Наталі Портман обрав для виходу чорну класичну сорочку, штани та темний бомбер.

[ + – ] Наталі Портман з чоловіком у Лондоні

Зокрема на заході у Лондоні були присутні англійська співачка Ріта Ора та американська акторка Тесса Томпсон.

Наталі Портман уперше за майже 10 років знову з'явилася на екранах в образі коханої Тор. Для ролі в новому фільмі акторка помітно схудла та провела для цього кілька десятків годин у спортзалі.

Нагадаємо, як 41-річна Наталі Портман виглядає без макіяжу та фільтрів.

Також Фокус писав про підтримку Наталі Портман України у період російської військової агресії.