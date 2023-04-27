41-летняя Натали Портман появилась на телешоу в черном мини-платье

Оскароносная актриса рассказала в эпизоде шоу о создании женской футбольной лиги.

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41-летняя американская актриса Натали Портман появилась на шоу The Late Late Show с Джеймсом Корденом на канале CBS. С ней в эпизоде также снялась 21-летняя американская певица Билли Айлиш. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода оскароносная актриса выбрала маленькое черное платье с вырезом спереди, к котором подобрала пару черных туфель.

Натали появилась на шоу, чтобы обсудить свой новый трехсерийный документальный фильм на канале HBO под названием "Город ангелов" о создании женской футбольной лиги в Лос-Анджелесе в 2022 году. Портман рассказала, что вдохновилась на участие в создании женской футбольной лиги после того, как увидела энтузиазм своего 12-летнего сына.

"Шоу документирует создание команды с нуля, — сказала Натали. — Нам пришлось строить с нуля. Я видела, как мой сын смотрел женский чемпионат мира с таким же бешеным фанатизмом, как и мужской. Я подумала: "Вау, это революция, если дети могут уважать спортсменок так же, как они уважают спортсменов-мужчин".

Джеймс включил отрывок из шоу и сказал, что слышал, что посещаемость игр была высокой.

"Да, мы распродали билеты на каждую игру", — сказала Натали.

Также Фокус писал, что тренер Натали Портман рассказала, как она готовилась к съемкам в "Торе".