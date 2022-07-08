Тренер Натали Портман рассказала, как она готовилась к съемкам в Торе

Актриса тренировалась в течении 10 месяцев и сидела на белковой диете

Личный тренер Натали Портман рассказала, каких усилий стоило хрупкой Натали Портман превратиться в мускулистую амазонку-воительницу Джейн Фостер в супергеройском фильме "Тор: Любовь и гром". Об этом пишет Us Weekly.

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Тренер и директор RPX Fitness Наоми Пендергаст сказала, что 41-летняя обладательница "Оскара" тренировалась в течение 10 месяцев и придерживалась строгой диеты с высоким содержанием белка.

[ + – ] Натали Портман в роли Джейн Фостер в фильме "Тор: Любовь и гром" Фото: Скриншот

"У Натали было пять тренировок в неделю и она не пропустила ни одной тренировки за все время, что мы работали вместе", — рассказала Наоми.

Личный тренер сказал, что главной целью было накачать руки и мышцы живота актрисы. А также работали над ее маневренностью, чтобы Натали не травмировалась во время динамичных трюковых сцен.

"Она должна была двигаться, поворачиваться и приземляться в различных положениях. И я очень рада, что она с этим справилась", — сказала тренер.

Тренировки Натали в основном состояли из уроков бокса, прыжков со скакалкой, обычных тренировок и поднятия тяжестей с резким увеличением потребления белка.

Поскольку Натали – веган, то на завтрак она ела овсянку с ягодами и протеиновым коктейлем, а на съемочной площадке перекусывала фруктами, орехами и салатами.

На обед она ела фалафель, а на ужин – карри. Трижды в день она пила протеиновые коктейли. Обычно Натали ест куда меньше, но ей важно было употреблять много белка, чтобы сохранить мышцы.

Натали призналась, что ей понравилось быть "большой" и мускулистой. Ведь для фильма "Черный лебедь", в котором она играла балерину, ей, напротив, пришлось скинуть вес.

[ + – ] Натали Портман в фильме "Черный лебедь" Фото: Скриншот

Она брала уроки танцев у бывшей балерины Мэри Хелен Бауэрс, занимаясь у станка по 8 часов в день, и соблюдала очень строгую диету.

И без того стройная веганка Натали сбросила почти десять килограмм, считала калории и питалась практически только овощами и фруктами.

"В "Черном лебеде" меня попросили стать как можно меньше. Для "Тора" меня попросили стать как можно больше. Это был удивительный вызов, а также состояние души как женщины. Я впервые ощутила себя такой, поняла, каково это идти по миру вот так. Я просто всегда была маленькой", — призналась Натали.

[ + – ] Натали Портман и Крис Хемсворт в фильме "Тор: Любовь и гром" Фото: Скриншот

Партнер Натали по фильму 38-летний Крису Хемсворту также пришлось интенсивно заниматься и питаться по 8 раз в день, чтобы выглядеть идеально в роли Бога Грома. Тем более, что в фильме ему нужно было предстать полностью обнаженным.