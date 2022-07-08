Тренерка Наталі Портман розповіла, як вона готувалася до зйомок у "Торі"

Акторка тренувалася протягом 10 місяців і сиділа на білковій дієті.

Особиста тренерка Наталі Портман розповіла, яких зусиль коштувало тендітній Наталі Портман перетворитися на м'язисту амазонку-войовницю Джейн Фостер у супергеройському фільмі "Тор: Любов і грім". Про це пише Us Weekly.

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Тренерка й директорка RPX Fitness Наомі Пендергаст сказала, що 41-річна володарка "Оскара" тренувалася протягом 10 місяців і дотримувалася суворої дієти з високим вмістом білка.

[ + – ] Наталі Портман у ролі Джейн Фостер у фільмі "Тор: Любов і грім" Фото: Скриншот

"У Наталі було п'ять тренувань на тиждень і вона не пропустила жодного тренування за весь час, що ми працювали разом", — розповіла Наомі.

Особиста тренерка сказав, що головною метою було накачати руки та м'язи живота актриси. А також працювали над її маневреністю, щоби Наталі не травмувалася під час динамічних трюкових сцен.

"Вона мала рухатися, повертатися та приземлятися в різних положеннях. І я дуже рада, що вона з цим впоралася", — сказала тренерка.

Тренування Наталі в основному складалися з уроків боксу, стрибків зі скакалкою, звичайних тренувань і підняття важких речей із різким збільшенням споживання білка.

Оскільки Наталі — веганка, то на сніданок вона їла вівсянку з ягодами та протеїновим коктейлем, а на знімальному майданчику перекушувала фруктами, горіхами та салатами.

На обід вона їла фалафель, а на вечерю каррі. Тричі на день вона пила протеїнові коктейлі. Зазвичай Наталі їсть значно менше, але їй важливо було вживати багато білка, щоб зберегти м'язи.

Наталі зізналася, що їй сподобалося бути "великою" та мускулистою. Адже для фільму "Чорний лебідь", у якому вона грала балерину, їй, навпаки, довелося скинути вагу.

[ + – ] Наталі Портман у фільмі "Чорний лебідь" Фото: Скриншот

Вона брала уроки танців у колишньої балерини Мері Гелен Баверс, займаючись коло верстата по 8 годин на день, і дотримувалася дуже суворої дієти.

І без того струнка веганка Наталі скинула майже десять кілограмів, рахувала калорії та харчувалася практично лише овочами та фруктами.

"У "Чорному лебеді" мене попросили стати якнайменшою. Для "Тора" мене попросили стати якнайбільшою. Це був дивовижний виклик, а також стан душі як жінки. Я вперше відчула себе такою, зрозуміла, як це йти світом ось так. Я просто завжди була маленькою", — зізналася Наталі.

[ + – ] Наталі Портман і Кріс Гемсворт у фільмі "Тор: Любов і грім" Фото: Скриншот

Партнеру Наталі з фільму 38-річний Крісу Гемсворту також довелося інтенсивно займатися та харчуватися по 8 разів на день, щоб мати ідеальний вигляд у ролі бога грому. Тим більше, що у фільмі йому потрібно було повністю оголитися.