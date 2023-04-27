41-річна Наталі Портман з'явилася на телешоу у чорній мінісукні

Оскароносна акторка розповіла в епізоді шоу про створення жіночої футбольної ліги.

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41-річна американська акторка Наталі Портман з'явилася на шоу The Late Late Show із Джеймсом Корденом на каналі CBS. З нею в епізоді також знялася 21-річна американська співачка Біллі Айліш. Про це пише Daily Mail.

Для виходу оскароносна акторка вибрала маленьку чорну сукню з вирізом спереду, до якої підібрала пару чорних туфель.

Наталі з'явилася на шоу, щоб обговорити свій новий трисерійний документальний фільм на каналі HBO під назвою "Місто ангелів" про створення жіночої футбольної ліги у Лос-Анджелесі у 2022 році. Портман розповіла, що надихнулася на участь у створенні жіночої футбольної ліги після того, як побачила ентузіазм свого 12-річного сина.

"Шоу документує створення команди з нуля, — сказала Наталі. — Нам довелося будувати з нуля. Я бачила, як мій син дивився жіночий чемпіонат світу з таким же шаленим фанатизмом, як і чоловічий. Я подумала: "Вау, це революція, якщо діти можуть поважати спортсменок так само, як вони поважають спортсменів-чоловіків.

Джеймс увімкнув уривок із шоу і сказав, що чув, що відвідуваність ігор була високою.

"Так, ми розпродали квитки на кожну гру", — сказала Наталі.

Також Фокус писав, що тренер Наталі Портман розповіла, як вона готувалася до зйомок у "Торі".