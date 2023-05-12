Беременная Рианна снялась в фотосессии в честь 5-летия своего бренда

Звезда сцены празднует день рождения своего детища.

35-летняя американская певица Рианна, которая ждет второго ребенка, снялась в новой фотосессии на офисную тематику в честь 5-летия бренда Savage X Fenty. Снимки звезда барбадосского происхождения опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

РиРи была одета в черный бюстгальтер без косточек с логотипом Flocked и черные шорты с логотипом Savage X Fenty, вышитым вокруг талии. К образу она добавила пару черных туфель на каблуках с открытым носком. Рианна выбрала минимум аксессуаров, в частности изящный золотой браслет на ногу и золотое кольцо на левой руке.

Рианна Фото: Instagram/badgalriri

Знаменитая артистка сменила несколько поз, прекрасно демонстрируя свой растущий животик. Съемочная площадка была оформлена в офисном стиле.

В подписи к публикации певица написала: "Это дает… позвоните в отдел кадров!! #5летSAVAGEX".

Рианна Фото: Instagram/badgalriri

Бренд, который был официально запущен 11 мая 2018 года, предлагает не только белье, но и одежду для дома, спортивную и мужскую линию. Наряду с этим в 2017 году Рианна запустила Fenty Beauty, который также стал многомиллионным бизнесом.

Напомним, стало известно, как зовут сына Рианны. Звездные родители дали ему имя RZA Athelston Mayers. Произносится оно как Ризза. 13 мая ему исполнится год.

Ранее Фокус писал, что о своей новой беременности артистка сообщила во время выступления на Супербоуле. Теперь она радует публику модными выходами с голым животом и уже влюблена в своего второго ребенка.