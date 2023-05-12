Коронация Чарльза ІІІ: о чем говорили король и королева на балконе Букингемского дворца

Новоиспеченный монарх Чарльз ІІІ и его супруга традиционно помахали подданным с легендарного балкона.

Стало известно, о чем говорили Чарльз ІІІ и королева Камилла на балконе Букингемского дворца после исторической коронации 6 мая 2023 года. Об этом пишет Mirror.

Эксперты, читающие по губам, расшифровали, что сказали друг другу 74-летний монарх, королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон во время разных частей официальной церемонии.

По словам специалиста, когда принц и принцесса Уэльские пришли в Вестминстерское аббатство непосредственно перед началом коронации, Кейт Миддлтон попросила принца Уильяма держаться подальше от ее платья.

Тогда старший сын короля успокоил жену и, как сообщается, сказал: "Не волнуйся, я понял это".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на коронации Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Буквально через несколько часов после завершения религиозной службы королевская семья присоединилась к новокоронованному монарху и 75-летней Камилле на балконе Букингемского дворца, где они традиционно помахали толпе внизу.

Элизабет Тонтон, читающая по губам, рассказала, что обеспокоенный Чарльз в этот момент сказал: "Я не собираюсь подходить слишком близко, чтобы пожарная служба не спасала меня потом".

Чарльз ІІІ и королева Камилла на балконе Букингемского дворца Фото: Getty Images

Затем королева Камилла жестом показала в сторону, сказав людям слева от нее: "Двигайтесь… двигайтесь вверх, продолжайте, подходите сюда, двигайтесь вверх. Потом она указала на свое длинное платье и сказала: "Просто скиньте его".

Напомним, принцесса Беатрис высказалась о королеве Камилле.

Также Фокус писал о том, что принц Гарри пожалел бы, пропустив коронацию отца.